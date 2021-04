Microsoft will KI-Spezialisten Nuance für 16 Milliarden Dollar übernehmen

Microsoft-Logo vor der Deutschland-Zentrale in München. Foto: Matthias Balk/dpa

Zweitgrößte Übernahme in Konzerngeschichte

Der US-Softwareriese Microsoft will einem Bericht des US-Senders CNBC zufolge den US-Spezialisten für Künstliche Intelligenz (KI) Nuance Communications übernehmen. Microsoft wolle 16 Milliarden Dollar (13,5 Milliarden Euro) zahlen, berichtete CNBC am Montag unter Berufung auf Verhandlungskreise. Demnach könnte die Übernahme am Montag bekanntgegeben werden.

Laut CNBC machte Microsoft bereits im Dezember ein Angebot. Sollte die Übernahme gelingen, wäre es die zweitgrößte in der Geschichte des Konzerns nach der des Karrierenetzwerks LinkedIn im Jahr 2016 – damals hatte Microsoft 27 Milliarden Dollar gezahlt. Weder Microsoft noch Nuance wollten auf AFP-Anfrage den Bericht kommentieren.

Nuance Communications bietet Lösungen auf Basis von Künstlicher Intelligenz für Unternehmen und Organisationen an, in der Gesundheitsbranche, im Finanz- und Telekommunikationsbereich oder im Einzelhandel. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!