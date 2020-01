Portugal: Sozialisten wollen dem Rentner-Steuerparadies einen Riegel vorschieben

Die in Portugal regierenden Sozialisten wollen die Steuerprivilegien für im Land lebende ausländische Rentner teilweise abschaffen. Ein am Montag von der Partei vorgelegter Gesetzentwurf sieht vor, dass neu nach Portugal ziehende Rentner eine Einkommensteuer von bis zu zehn Prozent zahlen müssen.

Bislang sind ausländische Rentner, die mindestens sechs Monate pro Jahr in Portugal leben, über einen Zeitraum von insgesamt zehn Jahren hinweg von der Steuer komplett befreit. Das Land gilt deshalb als Steuerparadies für Rentner aus anderen EU-Staaten. Gutverdiener hingegen würden lediglich mit 20 Prozent besteuert.

Die Steuerprivilegien für ausländische Rentner hatte Portugal im Jahr 2009 eingeführt, als es sich inmitten einer schweren Finanzkrise befand. Mit der Befreiung der Altersbezüge von der Einkommensteuer sollte die Attraktivität des Landes für ausländische Rentner gesteigert werden – was auch gut funktionierte.

Tausende, oft gut situierte Pensionäre, vor allem aus Großbritannien, Frankreich und Italien haben sich in den vergangenen Jahren in der Hauptstadt Lissabon und in der Küstenregion Algarve niedergelassen.

Wie die „DW“ berichtet, haben im Lissabonner Nobelviertel Campo de Ourique vor allem reiche Rentner aus Frankreich nahezu alle leerstehenden Wohnungen zu überteuerten Preisen aufgekauft.

Wirtschaftsmotor

Für die Regierung war das bislang ein gutes Geschäft. Die Immobilienpreise in Lissabon sind erheblich angestiegen. Das bringe Devisen und schaffe Arbeitsplätze. Außerdem gebe es ähnliche Regelungen in anderen EU-Staaten, die ebenfalls versuchten, so zahlungskräftige Ausländer anzuziehen, so die Regierung.

Die Anwohner hingegen beklagen bereits, man müsse einen Französischkurs belegen, wenn man sich im Campo de Ourique unterhalten wolle. Fast 25.000 Ausländer haben sich nach Einführung des Gesetzes in Spanien niedergelassen. Vor allem Franzosen, Briten, Italiener und Schweden.

Es gibt aber auch einschlägige Webseiten im Internet, die Deutschen eine steuerfreie Rente in Portugal versprechen. Voraussetzung ist, wenn sie offiziell mindestens die Hälfte des Jahres im Land verbringen. Kontrolliert wird das nicht.

Aufbegehren von EU-Partnern gegen „Steuerfluchtgesetz“

Letzte Schätzungen davon aus, dass die portugiesische Regierung den Ausländern rund 350 Millionen Euro Steuergelder erließen oder – anders gesehen – den Finanzbehörden des jeweiligen Herkunftslands der neu angesiedelten Ausländer vorenthalten wurden.

Schweden und Finnland sind mit der derzeitigen Situation nicht zufrieden. Die beiden Länder kündigten an, ihre Doppelbesteuerungsabkommen mit Portugal neu auszuhandeln, sollte die Gesetzeslage in Portugal nicht geändert werden (afp/nh).

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]