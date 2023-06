Exportindustrie: Deutliche Verschlechterung der Stimmung

Der Ifo-Index der Exporterwartungen sank im Juni um 6,6 Punkte.

Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie hat sich deutlich verschlechtert. Der Ifo-Index der Exporterwartungen sank im Juni auf minus 5,6 Punkte, nach plus 1,0 Punkten im Mai, wie das Münchener Institut am Dienstag mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit November 2022. „Neben der inländischen Nachfrageschwäche zeichnen sich jetzt auch noch weniger Aufträge aus dem Ausland ab“, erklärte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen.

Die Mehrzahl der Branchen geht demnach davon aus, dass die Exporte in den kommenden drei Monaten zurückgehen werden. Positive Entwicklungen erwarten lediglich Bekleidungshersteller und die Getränkeindustrie. Auf besonders schlechte Geschäfte stellt sich laut Ifo die Nahrungsmittelindustrie ein. Deutlich verschlechtert hat sich auch die Lage der Metallindustrie. Die Möbelindustrie leidet besonders unter der schwachen Baukonjunktur.

