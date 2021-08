Stromausfall Spanien: Der Blackout konnte vermieden werden

Ein Canadair-Brandbekämpfungsflugzeug warf am 24. August 2020 Flammschutzmittel über einem Waldbrand in Istres im Südosten Frankreichs ab. In der Region Bouches-du-Rhone, etwa 50 km westlich von Marseille, wütete ein Großfeuer. Foto: CHRISTOPHE SIMON/AFP via Getty Images