E-Autos für jedermann? Renault kündigt Modelle für weniger als 20.000 Euro an

Der französische Autobauer Renault hat ein in Europa gefertigtes Elektroauto für weniger als 20.000 Euro angekündigt. Der Kleinwagen „Legend“ für den Stadtverkehr solle nach 2025 auf den Markt kommen, teilte die Elektromoilitätstochter von Renault, Ampere, am Mittwoch mit. „Wir wollen das Elektroauto in Europa demokratisieren“, sagte der Finanzchef von Renault, Thierry Piéton.

Schon im kommenden Jahr will Renault ein Elektroauto für 25.000 Euro anbieten, den R5. Er soll in Nordfrankreich produziert werden. Ampere will bis 2031 insgesamt sieben E-Modelle im Angebot haben. 2025 sind 300.000 verkaufte E-Autos das Ziel, bis 2031 soll die Zahl auf eine Million steigen. Das wäre die Hälfte der insgesamt produzierten Pkw.

Auch andere Hersteller planen günstige, elektrische Kleinwagen. VW-Chef Oliver Blume hatte erst kürzlich bekräftigt, dass der Konzern ein Elektroauto „in der Region von 20.000 Euro“ auf den Markt bringen wolle. Eine Entscheidung sei aber noch nicht endgültig gefallen. Der französische Autohersteller Citroën stellte im Oktober den Kleinwagen ë-C3 für 23.300 Euro vor. Der Pkw mit einer Reichweite von 320 Kilometern soll ab Frühjahr 2024 zu kaufen sein. Anfang 2025 soll ein Elektroauto für 19.900 Euro mit einer Reichweite von 200 Kilometern folgen.

Der ADAC hatte erst am Dienstag kritisiert, dass es in Deutschland noch immer schwer ist, ein günstiges Elektroauto zu bekommen. Derzeit gibt es demnach nur drei Modelle unter 30.000 Euro – alle mit sehr begrenzter Reichweite. (afp/dl)