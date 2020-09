Ex-Mitarbeiterin: Facebook geht kaum gegen politische Manipulation vor

Eine Ex-Mitarbeiterin von Facebook hat schwere Vorwürfe gegen den Onlinedienst erhoben: Das Unternehmen habe bei der Bekämpfung von politischer Manipulation durch Regierungen in dem Netzwerk versagt, erklärte die Daten-Spezialistin Sophie Zhang in einem Memo, das sie an ihrem letzten Tag bei Facebook schrieb und das von BuzzFeed News in Teilen veröffentlicht wurde. Zhang war diesen Monat von dem US-Unternehmen gefeuert worden.

Facebook ignoriere Fake-Accounts, mit denen Wahlen oder politische Vorgänge beeinflusst werden sollen, oder gehe nur langsam gegen sie vor, kritisierte Zhang.

„Ich habe mehrere unverhohlene Versuche ausländischer Regierungen gefunden, unsere Plattform in großem Maßstab zu missbrauchen, um ihre eigene Bevölkerung in die Irre zu führen“, schrieb Zhang laut BuzzFeed. „Ich habe Blut an meinen Händen.“

In dem Memo werden Fälle aus Aserbaidschan, der Ukraine, Bolivien, Ecuador, Indien und weiteren Ländern genannt, in denen Menschen durch Online-Kampagnen schikaniert, in die Irre geführt oder manipuliert werden sollten.

So ging Facebook laut Zhang erst nach neun Monaten gegen eine irreführende Kampagne des honduranischen Präsidenten Juan Orlando Hernández vor. In ihrem Memo spricht die Ex-Mitarbeiterin zudem versuchte Wahlbeeinflussung in den USA und Brasilien an.

Facebook erklärte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP, es habe seine Anstrengungen im Kampf gegen Desinformation und Manipulation verstärkt. So seien unter anderem spezialisierte Teams gebildet worden, die „mit führenden Experten“ zusammenarbeiteten. (afp/sua)

Unsere Buchempfehlung

In kommunistischen Ländern herrscht eine strenge Kontrolle von Sprache und Gedanken. Ab den 1980er Jahren tauchte auch im Westen eine neuartige Form der Sprach- und Gedankenkontrolle auf, die „politische Korrektheit“. Ausdrücke wie „politische Korrektheit“, „Fortschritt“ und „Solidarität“ sind Begriffe, die kommunistische Parteien seit Langem verwenden. Oberflächlich betrachtet sollen sie diskriminierende Sprache gegenüber Minderheiten, Frauen, Behinderten und anderen Menschen vermeiden.

Doch gleichzeitig werden Einzelpersonen gemäß ihrem Opferstatus Gruppen zugeteilt. Diejenigen, die vermeintlich am meisten unterdrückt werden, sollten nach dieser Logik den größten Respekt erhalten und am höflichsten behandelt werden. Unabhängig von individuellem Verhalten und Talent beurteilt man ausschließlich die Gruppenzugehörigkeit des Einzelnen, was zur sogenannten „Identitätspolitik“ führt.

Im Kapitel 5 des Buches „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ wird ebenfalls untersucht, wie linke Gruppierungen die Meinungsfreiheit benutzen, um andere unter dem Deckmantel der politischen Korrektheit davon abzuhalten, ihre Meinung frei zu äußern. Hier mehr zum Buch.



Jetzt bestellen - Das Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Online Shop

„Wie der Teufel die Welt beherrscht“ untersucht auf insgesamt 1008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive und analysiert, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert.

Gebundenes Buch: Alle 3 Bände für 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands); Hörbuch und E-Book: 43,- Euro.

Weitere Bestellmöglichkeiten: Bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]