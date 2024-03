Unternehmen Viel Ärger bei den Grand Prix

Formel-1-Fahrer kritisieren XXL-Kalender

Als Fernando Alonso in der Formel 1 anfing, gab es noch 17 Grand Prix. In dieser Saison ist der Kalender auf 24 Rennen angewachsen – so viele wie nie. Die Fahrer schütteln mit dem Kopf.