Gedenkstätte Auschwitz fordert Entfernung von Nazi-Büchern auf Plattform Amazon

Die Gedenkstätte Auschwitz hat Amazon-Chef Jeff Bezos aufgefordert, auf der Internetplattform angebotene antisemitische Kinderbücher aus der Zeit der Nationalsozialisten zu entfernen.

„Hasserfüllte, bösartig antisemitische Nazi-Propaganda“ sei in mehreren Ländern auf Amazon erhältlich, darunter auch in Deutschland, schrieb das Auschwitz-Museum am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Diese Bücher sollten sofort entfernt werden“, twitterte die Gedenkstätte direkt an Bezos.

Hateful, virulently antisemitic Nazi propaganda is available for sale not only on @AmazonUK. Books by authors like Julius Streicher can be found also on @amazon & @AmazonDE.

Such books should be removed immediately. | @JeffBezos @AmazonHelp https://t.co/rxNWZj8iDs pic.twitter.com/viBjjZsYI5

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 21, 2020