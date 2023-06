Wärmepumpen: Heizungshersteller Vaillant verzeichnet 75 Prozent Umsatzwachstum

Eine Wärmepumpe der Firma Vaillant vom Typ "aroTHERM plus" an einem Einfamilienhaus. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Der Heizungshersteller Vaillant hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr seinen Umsatz mit Wärmepumpen um 75 Prozent gesteigert.

„Damit ist das Unternehmen deutlich stärker gewachsen als der europäische Gesamtmarkt und hat seine Wettbewerbsposition weiter verbessert“, erklärte das Remscheider Unternehmen am Freitag. In Europa zähle Vaillant nun zu den drei größten Wärmepumpenanbietern.

Der „strategische Schwerpunkt“ des Unternehmens liegt demnach bereits seit 2016 auf dieser Technologie. „Die Vaillant Group hat frühzeitig hohe Kapazitäten in der Produktion, der Entwicklung und im Service aufgebaut“, erklärte Konzernchef Norbert Schiedeck. „Auch für das Jahr 2023 erwarten wir eine positive Geschäftsentwicklung.“

In laufende Projekte im Bereich der Wärmepumpe investiere das Unternehmen derzeit bis zu zwei Milliarden Euro, erklärte Vaillant weiter. Bisher werden die Geräte in Deutschland, Frankreich und England produziert. „Im Herbst 2023 startet die Serienproduktion in einer neuen Megafabrik in der Slowakei.“ In Remscheid entstehe zudem eine „hochmoderne Fabrik“ für Elektronikkomponenten.(afp)