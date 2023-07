Ifo: Geschäftsklima für Selbstständige verschlechtert sich weiter

Domino-Effekt: Die Rezession wirkt sich auf Selbständige besonders stark aus.

Das Geschäftsklima für Selbstständige in Deutschland hat sich den dritten Monat in Folge verschlechtert. Der vom Münchner Ifo-Institut gemeinsam mit dem Online-Dienstleister Jimdo ermittelte Geschäftsindex sank im Juni weiter auf minus 12,6 Punkte, nach minus 8,6 Punkten im Mai. Die Selbstständigen litten unter „einer Art Domino-Effekt“, erklärte das Ifo am Mittwoch. Da vielen Großunternehmen Aufträge fehlten, „vergeben sie auch weniger Aufträge“ an die Selbstständigen.

Zuletzt nahmen vor allem die Sorgen um die weitere Geschäftsentwicklung zu und auch mit den laufenden Geschäften waren die Befragten unzufrieden. Jimdo-Chef Matthias Henze erklärte, es sei davon auszugehen, dass sich die Lage der Selbstständigen „in den kommenden Monaten weiter verschlechtern wird“. Der Index belege seit anderthalb Jahren, dass die Lage schlechter sei als in der Gesamtwirtschaft. Die Rezession werde ebenso wie die Corona-Krise zur „Krise der Selbstständigen“.

(afp/red)