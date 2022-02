Intel kauft israelischen Chiphersteller Tower Semiconductor

Der US-Halbleiterriese Intel kauft angesichts der hohen Nachfrage nach Chips für 5,4 Milliarden Dollar (4,8 Milliarden Euro) den israelischen Konkurrenten Tower Semiconductor. Die Übernahme solle Ende des Jahres abgeschlossen sein, teilte Intel am Dienstag mit. Die Wettbewerbsbehörden müssen noch zustimmen. Mit dem Kauf will Intel seine Produktion ausweiten und die Belieferung von Kunden in Europa und den USA verbessern.

Tower ist spezialisiert auf Chips, die in Autos, medizinischen Geräten oder Überwachungskameras eingebaut werden. Weltweit sind Halbleiter aktuell Mangelware. Die meisten Chips werden derzeit in Asien produziert.

Intel setzt auf die Produktion in den USA und Europa. Zurzeit baut der Hersteller für dutzende Milliarden Dollar Fabriken in den USA. Tower hat Werke in Israel, in den USA und in Japan. (afp/dl)