Jet-Tankstellen: In diesen fünf Städten Deutschlands am Donnerstag 20 Liter gratis tanken

20 Liter kostenlos - mit dieser Aktion wirbt die Tankstellenkette "Jet" noch bis zum 9. Oktober um Kunden. Eine Stunde am Tag - zwischen 13 und 14 Uhr - gibt es Gratis-Sprit. Der Andrang ist groß und legte in Nürnberg das gesamte östliche Stadtgebiet lahm.

Das Tankstellennetz der „Jet“-Tankstellen wirbt noch bis zum 9. Oktober mit der Möglichkeit, an täglich wechselnden Standorten in Deutschland 20 Liter umsonst zu tanken. Mit der Gratisaktion will sich das Team bei seinen Kunden für ihre Treue bedanken. Die Aktion läuft seit dem 21. September, jeweils wochentags zwischen 13 und 14 Uhr.

In einigen Orten musste wegen des großen Andrangs die Polizei eingreifen, da Straßen blockiert waren. Teilweise sagte man das Freitanken auch wieder ab – aus Angst eines zu großen Andrangs, meldet das Redaktionsnetzwerk Deutschlands.

Die Aktion legte in Nürnberg das gesamte östliche Stadtgebiet lahm, die Straßen um die Tankstelle herum waren fast vollständig blockiert. Die Polizei beendete die Aktion deshalb vorzeitig. Busse und Straßenbahnen konnten nicht wie geplant fahren.

Die nächsten Gratis-Tankstellen

Pro Aktionstag nehmen fünf wechselnde Jet-Tankstellen in Deutschland teil. Jeweils am Vortag ab 14 Uhr werden die nächsten fünf bekannt gegeben. Für Donnerstag den 8. Oktober 2020 sind das Tankstellen in Kiel, Bad Oeynhausen, Kusel, Pfedelbach und Gotha (Änderungen vorbehalten).

JET Team, 24143 Kiel, Werftstraße 245

JET Team, 32545 Bad Oeynhausen, Kanalstraße 46

JET Team, 66869 Kusel, Fritz-Wunderlich-Str. 26-28

JET Team, 74629 Pfedelbach, Dieselstraße 1

JET Team, 99867 Gotha, Kindleber Str. 134

Wer teilnehmen möchte, sollte vor allem rechtzeitig vor Ort sein. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die 20 Liter Gratiskraftstoff füllen Mitarbeiter der Tankstelle in die Fahrzeuge ab. Vor Ort muss ein Formular ausgefüllt werden, um an der Aktion teilnehmen zu dürfen, pro Kfz ist nur eine Person zur Teilnahme an der Gratisaktion berechtigt. (ks)