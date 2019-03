Made in Germany – Made by Vielfalt: Familienunternehmen starten Aktion gegen Fremdenfeindlichkeit

„Unter dem Motto ‚Made in Germany – Made by Vielfalt‘ spricht sich die Berner Group zusammen mit insgesamt 50 Familienunternehmen für mehr Toleranz, Weltoffenheit und gegen Fremdenfeindlichkeit aus“, heißt es in einer Presseerklärung des Unternehmens.

Seit Dienstag gibt es dazu eine gemeinsame Kommunikationsmaßnahme, die in 15 deutschen Städten mit Plakataktionen und Anzeigen in Printmedien umgesetzt wird.

Die Kampagne vereint die Familienunternehmen, die ein Zeichen setzen wollen:

Nicht die Herkunft der Menschen ist entscheidend, sondern ein friedvolles und tolerantes Miteinander,“ heißt es.

Vorstandsvorsitzender der Berner Group, Christian Berner, betont:

Als europaweit agierendes Unternehmen setzen wir mit der Kampagne ein deutliches Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und sprechen uns für ein integratives Arbeiten aus.“

Wirtschaft setzt ein Zeichen

Initiator der Aktion ist Timm Mittelsten Scheid, Gesellschafter bei Vorwerk. Er findet es wichtig, dass „auch die Wirtschaft in Zeiten dieser gesellschaftspolitischen Debatten ein Zeichen setzt.“ Und weiter: „Daher freut es mich umso mehr, mit der Idee auf so viel positive Resonanz im Kreise der Familienunternehmen gestoßen zu sein.“

„Weltoffenheit und Toleranz“ sind laut „Handelsblatt“ auch für Sennheiser als international agierendes Unternehmen selbstverständlich.

Allerdings müssen wir uns heute wieder vermehrt für diese Werte einsetzen“, sagt Daniel Sennheiser, Co-Chef des Audiospezialisten.

Fabian Kienbaum, Chief Empowerment Officer der Personal- und Managementberatung Kienbaum, sagt laut „Horizont“:

Als Familienunternehmen sind wir uns unserer gesellschaftspolitischen Verantwortung bewusst. Wir bekennen uns durch die Teilnahme an der Initiative zu einer offenen Kultur und möchten ein Zeichen setzen zur Förderung von Toleranz und Weltoffenheit.“

Thomas Voigt, Direktor Wirtschaftspolitik und Kommunikation der Otto Gruppe, verkündet:

Mit der Kampagne tragen wir eine Wahrheit in die Öffentlichkeit, die wir tagtäglich in unserem Unternehmen erleben: Dass Menschen unterschiedlichster Ethnien friedlich und diskriminierungsfrei zusammenarbeiten und leben können.“

Unternehmen, die diese Aktion unterstützen, sind:

ACEG, B. Braun, Baerlocher, Bahlsen, Berner Group, Beumer Group, Boehringer Ingelheim, BPW Bergische Achsen KG, Brose, Claas, Deichmann, Dräger, emz, fritz-kola, Funke Mediengruppe, Giesecke + Devrient, Gira, Hansa-Flex, Henkel, Hipp, Horsch, Hubert Burda Media, Jägermeister, Kienbaum, Klett, Kostal, Krone, Lemken, Lindner, Marquard & Bahls, Messer Group, Metzler, Murtfeldt, Nolte Küchen, Oddo BHF, Oetker-Gruppe, Otto Group, Röchling, Sartorius, Sennheiser, SMS group, Stihl, Ströer, Südvers, Trigema, Vaillant, Vorwerk, Werksviertel Mitte, Wörwag, Würth (sua)