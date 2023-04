Neue Werbung von Bud Light heizt die Kontroverse um das Thema Transgender erneut an

Mit einem patriotischen Werbeclip will Anheuser-Busch seine Bud Light-Konsumenten zurückgewinnen. Diese zeigen sich jedoch größtenteils unversöhnlich.

Anheuser-Busch reagierte mit einer patriotischen Werbung auf die Umsatz- und Kurseinbrüche nach der Bud Light-Werbung mit dem Transgender-Aktivisten Dylan Mulvaney.

Die Werbung, die am Freitag in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, zeigt ein Clydesdale-Pferd – ein Kaltblutpferd, das den deutschen Brauereipferden ähnelt. Budweiser-Clydesdales sind die Zugpferde der traditionellen Anheuser-Busch-Bierwagen und werden häufig in Werbespots des Unternehmens eingesetzt. In dem neuen Spot läuft ein Clydesdale am Grand Canyon, New York City und anderen Wahrzeichen vorbei. Mulvaney wird in dem Clip weder erwähnt noch wird eine Entschuldigung ausgesprochen.

„Dies ist eine Geschichte, die größer ist als Bier“, sagt der Erzähler im Video. „Es ist die Geschichte des amerikanischen Geistes.“

Der Werbespot zeigt auch das Hissen der amerikanischen Flagge. Eine Person legt ihre rechte Hand aufs Herz, während der Sprecher sagt, dass das Bier „für diejenigen gebraut wird, die in der Herausforderung eine Chance und in der Zukunft Hoffnung gefunden haben“.

AB InBev, zu dem auch Anheuser-Busch gehört, ist mit Budweiser, Bud Light, Michelob, Stella Artois, Beck’s und vielen anderen Marken die größte Brauerei der Welt. Das Unternehmen hat etwa 630 Biermarken in 150 Ländern.

Probleme mit Transgender-Clip

Inmitten der Kontroverse riefen amerikanische Country-Sänger wie John Rich, Sänger Travis Tritt, Rocker Kid Rock und andere zum Boykott von Bud Light auf. Einige Analysten und Branchenexperten fragten sich auch, warum Bud Light sich für Mulvaney als Partner entschieden hatte und meinten, die Entscheidung sei für Bierkonsumenten abstoßend.

Einige Vertriebshändler von Bud Light und Anheuser-Busch in den USA haben ihre Besorgnis über die Vereinbarung zum Ausdruck gebracht. Einem Bericht zufolge weigern sich einige Bars, Bud Light auszuschenken. Der Country-Sänger und Besitzer einer Bar in Nashville, John Rich, sagte Anfang der Woche gegenüber „Fox News“, seine Bar werde das Bier nicht verkaufen.

„Ich verstehe einfach nicht, warum sie die Person eingestellt haben, die das Marketing gemacht hat“, sagte Ted Jenkin, CEO von Oxygen Financial, letzte Woche gegenüber „Fox News“. „Ich meine, wenn die Zielgruppe Kid Rock ist und sie sich plötzlich für RuPaul [amerikanische Drag Queen] entscheiden, dann ergibt das überhaupt keinen Sinn.“

Da Bud Light in der Regel „Arbeiter und junge Erwachsene zwischen 25 und 29 Jahren“ anspricht, könnte die Mulvaney-Kampagne für das Unternehmen problematisch werden. „Ich glaube aber nicht, dass diese eine Kampagne die Marke kolossal zerstören wird“, sagt Jenkin.

Antworten von Anheuser-Busch

Ungefähr zur gleichen Zeit, als die neue Budweiser-Werbung veröffentlicht wurde, gab der CEO von Anheuser-Busch eine Erklärung ab, in der er jedoch weder Mulvaney noch die Kontroverse direkt erwähnte. Die Erklärung ging auch nicht auf Berichte über Boykotte oder besorgte Händler ein.

„Wir hatten nie die Absicht, uns an einer Diskussion zu beteiligen, die die Menschen spaltet“, sagte Brendan Whitworth, CEO von Anheuser-Busch InBev, in einer Pressemitteilung. „Unser Geschäft ist es, Menschen bei einem Bier zusammenzubringen.“

„Dieses Land, dieses Unternehmen, unsere Marken und unsere Partner liegen mir sehr am Herzen. Ich verbringe einen Großteil meiner Zeit damit, durch Amerika zu reisen, unseren Kunden, Händlern und anderen zuzuhören und von ihnen zu lernen“, heißt es in seiner Erklärung. „Ich werde weiterhin unermüdlich daran arbeiten, den Verbrauchern in unserem Land großartige Biere zu bieten.“

Konsumenten noch unzufrieden

Nach der Veröffentlichung des „patriotischen“ Werbespots gab es zahlreiche Reaktionen auf Twitter. Die meisten waren jedoch negativ.

„Hey @AnheuserBusch, wenn ihr an einem Punkt angelangt seid, an dem ihr buchstäblich auf den 11. September Bezug nehmt, in der Hoffnung, dass wir Tölpel aus den Überseegebieten in den Laden rennen, um ein 12er-Pack Bud Light zu kaufen, solltet ihr euch stattdessen einfach entschuldigen. Zu hoffen, dass wir dumm genug sind, diese Anzeige zu kaufen, ist eine Beleidigung“, schrieb Red State Senior Editor Brandon Morse als Antwort.

„Budweiser veröffentlicht zwei Wochen nach Dylan Mulvaney eine pro-amerikanische Werbung“, schrieb der ehemalige Influencer und De-Transition-Aktivist Oli London. „Die neue Werbung kommt, nachdem der CEO von Anheuser-Busch eine Erklärung veröffentlicht hat, in der er sich nicht für den Backlash entschuldigt, sondern stattdessen von traditionellen Werten und Pro-Amerika spricht.“

„Ihr könnt den Geist nicht wieder in die Flasche stecken, Leute“, schrieb „Rambo“ und „Black Hawk Down“-Darsteller Matthew Marsden.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Originaltitel“ (deutsche Bearbeitung jw)