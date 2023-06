Strompreis-Sondervereinbarung: Zusätzliche Subventionen für Intel-Chipfabrik?

Intel-Ansiedlung in Magdeburg

Die Bundesregierung subventioniert den US-Konzern Intel mit 9,9 Milliarden Euro für den Bau einer Chipherstellungsfabrik in Magdeburg. Nun kommt heraus, dass die Bundesregierung offensichtlich noch darüber hinaus subventionieren möchte.

Monatelang ging es zwischen dem US-Konzern Intel und der Bundesregierung hin und her. Seit Montag ist es nun offiziell: Die Bundesregierung subventioniert die Ansiedlung des Chipherstellers in Magdeburg nun doch mit 9,9 Milliarden Euro. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Intel-Chef Pat Gelsinger unterzeichneten in Berlin eine Vereinbarung zum Bau de…