Studie: Amazon Prime Video ist größter Streamingdienst in Deutschland

Amazon Prime Video hat der Marktforschungsfirma Ampere Analysis zufolge die meisten Nutzer aller Streamingdienste in Deutschland. Amazon hatte Ende 2020 14,6 Millionen aktive Abonnenten, die Nummer zwei Netflix 10,9 Millionen Abonnenten, wie das „Handelsblatt“ am Dienstag unter Berufung auf eine Analyse der britischen Marktforschungsfirma berichtete.

Auf Platz drei lag demnach Disney+ mit 2,7 Millionen Abonnenten.

Die deutschen Wettbewerber RTL Now und Joyn+ hatten Ende 2020 laut Ampere jeweils 1,1 Millionen zahlende Abonnenten. Deutschland ist demnach neben Österreich der einzige Markt in Europa, in dem Netflix nicht Marktführer ist.

Weder Amazon noch Netflix oder Disney veröffentlichen Abonnentenzahlen für den deutschen Markt. Ampere kombiniert für seine Schätzung öffentlichen Zahlen und eigene Daten, etwa aus Nutzerbefragungen. (afp)

