Über 40 Prozent der Dax-Vorstände sind Ingenieure oder Naturwissenschaftler

"In keiner anderen führenden Industrienation sitzen so viele Ingenieure und Naturwissenschaftler in den Vorständen der großen Konzerne" wie in den Dax-Unternehmen. Das stellte die Personalberatung Heidrick & Struggles fest.