Überdurchschnittlich teuer: Mobiles Internet in Deutschland

Deutschland im Vergleich zu den untersuchten Ländern kontinuierlich auf Platz eins oder zwei der teuersten Länder für mobiles Internet.

Mobiles Internet in Deutschland ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern überdurchschnittlich teuer.

Wie eine am Mittwoch veröffentlichte Auswertung der Verbraucherzentrale des Bundesverbandes (vzbv) zeigt, steht Deutschland im Vergleich zu den untersuchten Ländern kontinuierlich auf Platz eins oder zwei der teuersten Länder für mobiles Internet. Gleichzeitig steigt das mobil genutzte Datenvolumen stetig an.

Obwohl Preise für Mobilfunkleistungen auch in Deutschland sinken, zahlten Verbraucher 2019 demnach im Schnitt etwa dreimal so viel wie Kunden in den besonders günstigen europäischen Ländern. Verbraucher in Polen zahlten beispielsweise 0,83 Euro für ein Gigabyte mobiles Datenvolumen, während in Deutschland der Preis dafür bei 3,35 Euro lag.

Mit einem Gigabyte kann ca. fünfeinhalb bis achteinhalb Stunden im Internet gesurft werden oder etwa 125 bis 500 Minuten Youtube Videos geschaut werden, je nachdem was man schaut.

Für die Auswertung verglichen die Verbraucherschützer die Kosten für ein Gigabyte mobiles Datenvolumen in mehreren europäischen Ländern.

Der Vergleich bezieht sich dabei auf die fünf europäischen Staaten mit dem größten Bruttoinlandsprodukt Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien und nimmt mit Rumänien, Estland und Polen zusätzlich drei Länder auf, in denen Verbraucher laut vzbv besonders günstig das mobile Internet nutzen können. (afp/nw)

