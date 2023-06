Creating the Future: der Aufstieg von AENO auf dem deutschen Haushaltsgerätemarkt

Da die Globalisierung die Geschäftslandschaft weiter verändert, finden kleine Marken neue Möglichkeiten, ihre Präsenz und Wettbewerbsfähigkeit global auszubauen. AENO, eine ukrainische Marke für kleine Haushaltsgeräte, ist ein Paradebeispiel für diesen Trend. Die Marke hat sich bereits in vielen Ländern Mittel- und Osteuropas wie der Ukraine, Bulgarien, Tschechien, Rumänien, Polen, Ungarn, Serbien, Slowakei, Slowenien, Kroatien sowie in anderen Ländern als Hersteller zuverlässiger und hochwertiger Geräte etabliert. AENO gab vor kurzem ihren Eintritt in den deutschen Markt bekannt und demonstrierte damit die anhaltende Bestrebung der Marke, global zu expandieren.

Das Produktportfolio umfasst Luftreiniger, Heizgeräte, Dampfmopps, Hand- und Roboterstaubsauger, Dampfgeräte, Mixer, intelligente Küchenwaagen, Backöfen, Wasserkocher, Elektrogrills und Zahnbürsten. Im Jahr 2023 wird die Marke das Sortiment um weitere Kategorien erweitern, beispielsweise um Stabmixer, elektrische Dörrgeräte, Multikocher, Mundduschen, intelligente Luftbefeuchter, Luftgrills und Küchenroboter.

AENO verfolgt die Mission, eine der führenden Marken für kleine Haushaltsgeräte in Europa zu werden, dabei ihren Wurzeln treu zu bleiben und zur Entwicklung ihres Heimatlandes beizutragen. Der Erfolg der Marke auf anderen europäischen Märkten ist das Ergebnis ihres Engagements für Qualität, Nachhaltigkeit, hervorragenden Kundenservice, sowie für das Bestreben, die ukrainische Marke zu einem Welterfolg zu machen.

Unter dem Motto „Creating the Future“ schafft AENO nicht nur eine Marke für intelligente Haushaltsgeräte, sondern gestaltet durch Innovation und technologischen Fortschritt auch die Zukunft der Ukraine. Dieses Engagement wird am Beispiel des AENO Premium Eco Intelligent Heater deutlich. Der Eco Intelligent Heater gewann den begehrten Red Dot Award für Product Design in zwei Kategorien – „Heizungs- und Klimatechnologien“ sowie „Smart Product“ – für hervorragendes Design, hohe Qualität und Innovation im Bereich Hausheizung.

Das Engagement von AENO für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit zeigt sich in allen seinen Produkten. Innovationen während der Entwicklungsphase helfen dem AENO Team, die Abfallmenge zu reduzieren sowie eine kontinuierliche Verbesserung der Recyclingquoten zu erreichen. Die Reduzierung von Papiergebrauchsanweisungen und deren Digitalisierung sowie die Verwendung von völlig kunststofffreien Öko-Verpackungen ermöglichen die Wiederverwendung recycelter Verpackungsmaterialien.

Alle AENO-Modelle sind im gleichen Stil gestaltet und miteinander kombinierbar. Die Ästhetik der Technik ist untrennbar mit ihren Funktionen verbunden: Die Geräte arbeiten in einem gemeinsamen Ökosystem, das den Zugriff auf individuelle Einstellungen ermöglicht. Mit der AENO-App können die Verbraucher ihre Haushaltsgeräte mit dem Smartphone, manuell oder per Sprachassistent steuern sowie in verschiedene Automatisierungsszenarien integrieren.

Der Aufstieg von AENO auf dem deutschen Markt ist ein wichtiger Schritt für die Marke und ein Meilenstein ihrer globalen Expansion. Die Marke ist bestrebt, starke Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen und freut sich auf eine lange und erfolgreiche Präsenz im Land.