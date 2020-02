Rentenerhöhung für 2020 bringt dem Staat zusätzliche 420 Millionen Euro Einkommensteuern

Im Sommer sollen die Renten erhöht werden. Das soll dem Staat zusätzliche 420 Millionen Euro Einkommensteuern bringen. Dies ergibt sich aus der Beantwortung einer Anfrage der Linksfraktion im Bundestag, die dpa in Berlin vorliegen soll.

Endgültige Rentenerhöhung steht im März fest

Nach dem vorläufigen Rentenversicherungsbericht 2019 könnten die Renten zum 1. Juli 2020 in Westdeutschland um 3,15 Prozent und in Ostdeutschland um 3,92 Prozent steigen. Endgültig soll allerdings erst im März feststehen, wie sich die Renten genau erhöhen werden. Bei einer monatlichen Rente von 1.000 Euro würde sich die Rente nach den derzeitigen Schätzungen in Westdeutschland um 31,50 Euro und in Ostdeutschland um 39,20 Euro monatlich erhöhen.

