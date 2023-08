Talentmangel überwinden und Kunden gewinnen: die neue Wirtschaftsdynamik

Zwischen Fachkräftemangel und Kundenbindung - Agilität als Schlüssel zum Erfolg

Der Fachkräftemangel hat die deutsche Wirtschaft bereits seit längerer Zeit voll im Griff. Immer mehr Unternehmen aus nahezu allen Branchen kämpfen um qualifiziertes Personal. Doch es scheint sich langsam, aber sicher auch ein weiteres Problem aufzudrängen. Denn zusätzlich zum Fachkräftemangel bleiben häufig auch die Kunden aus. Da gilt es schnell auf die Veränderungen zu reagieren.

Fachkräftemangel hat die Wirtschaft im Griff

Man stelle sich eine wachsende Metropole vor, in der Gebäude in die Höhe wachsen, es aber kaum Facharbeiter gibt, um sie zu errichten. In dieser Metropole hat die Wirtschaft zwar das Potenzial zu blühen, doch mangels Fachkräften droht sie ins Wanken zu geraten. Der Grund? Die Fachkräfte werden immer knapper. Dies bringt die Wirtschaft ins Wanken. Von der Technik bis zum Handel, überall gibt es Lücken, weil spezialisierte Arbeitskräfte fehlen. Das Echo dieser Lücke? Projekte, die sich in die Länge ziehen, überforderte Teams und Kunden, die auf Antworten warten.

Welche Umstände haben zu dieser Situation geführt? Zum einen zeigt die demografische Entwicklung einen anhaltenden Alterungsprozess der Bevölkerung, demzufolge junge Talente immer seltener werden. Auf der anderen Seite explodiert der technologische Fortschritt und lässt immer neue Berufsfelder entstehen, vor allem in der IT- und digitalen Welt.

Doch während diese Berufe blitzartig auftauchen, wächst das qualifizierte Personal nicht in gleichem Maße nach. Die Zeit drängt und man fragt sich: Wie lange wird es dauern, bis die Bildungseinrichtungen diese Lücke schließen können?

Von fehlendem Personal zu mangelnden Kunden

In der digitalen Ära, in der Kunden weltweit Preise vergleichen, steht die Kundenbindung sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich aufgrund des zunehmenden Wettbewerbsdrucks im Vordergrund.

Oscar Karem, österreichischer Unternehmer und Business Consultant, drückt es treffend aus: „Es herrscht ein Paradigmenwechsel. Vom Mangel an Fachkräften zum Mangel an Kunden – Unternehmen müssen jetzt aktiver denn je Kunden akquirieren. Akquise ist der Schlüssel zur Überlebenskunst. Wer nichts wagt, bleibt im Kundenmangel stecken und kann den Wettbewerbern nur beim Feiern des Erfolgs zusehen.“ Im Vorteil ist jetzt, wer bereits früh reagiert hat.

Wenn Fachkräfte und Kunden fehlen: Schnelle Handlung gefragt

Wenn einem Unternehmen gleichzeitig der Fachkräftemangel zu schaffen macht und auf der anderen Seite auch die Kunden ausbleiben, ist schnelles Handeln gefragt. Oft liegt die Lösung näher, als man denkt. „Studieren Sie die erfolgreichsten Akquise-Strategien in Ihrer Branche und passen Sie diese an Ihre Situation an“, empfiehlt Karem.

Denn nicht umsonst hat der Mitbewerber mehr Erfolg. Kunden gibt es zur Genüge. Mit den Möglichkeiten der Digitalisierung haben viele Unternehmen nun also grundsätzlich mehr Chancen als je zuvor. Jedoch trennt sich die Spreu vom Weizen und Unternehmen ohne klares Konzept, erfolgreiches Projektmanagement und ansprechende Marketingstrategien geraten in eine Abwärtsspirale.

Unternehmen müssen aktuelle Trends frühzeitig erkennen und umsetzen, um Mitarbeiter und Kunden zu gewinnen. Spätes Handeln in diesem Bereich bietet keinen Wettbewerbsvorteil mehr. Frühzeitige Anpassungen hingegen schaffen Markenwert und ziehen neue Kunden an.

Der Business-Coach und Investor Oscar Karem drückt es so aus: „Informationen sind Ihr Schwert im Kampf um Kunden. Analysieren Sie Daten, um Ihre Zielgruppe besser zu verstehen. Werden Sie ein Meister darin, relevante und personalisierte Angebote zu schaffen.“

Die Vielfalt der Produkte hat sich durch die Online-Shops enorm vergrößert. Ein einfaches Angebot reicht nicht mehr aus, da es weltweit günstigere Alternativen gibt. Erfolg bedeutet heute, durch Storytelling Emotionen beim Kunden zu wecken, wie es Top-Unternehmen unabhängig vom Produkt tun.

Agilität als Schlüssel zum Erfolg

Die Wirtschaft durchläuft derzeit einen beschleunigten Wandel, der viele Branchen dazu zwingt, sich an neue Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse anzupassen. Agilität ist daher für Unternehmen unerlässlich. Starre Strukturen oder mangelnde Innovationsfähigkeit können zu Wettbewerbsnachteilen führen. Dieses dynamische Umfeld erfordert Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.

In einer Zeit des schnellen Wandels ist das Heute oft schon das Gestern. Wer heute erfolgreich sein will, muss das Morgen im Blick haben und Innovation nicht als Option, sondern als Pflicht begreifen. Ein Schlüssel dazu? Die Kunden.

Gerade für regionale Unternehmen liegt hier eine unschätzbare Chance. Statt standardisierte Fragebögen auszufüllen, könnte man in Fokusgruppen direkt ins Gespräch kommen. Ein solcher persönlicher Austausch kann nicht nur wertvolle Erkenntnisse liefern, sondern auch die Kundenbindung stärken.

Dies gilt auch im B2B-Bereich. Ein einfacher Austausch bei einer Tasse Kaffee kann Wunder wirken. Der Kunde fühlt sich wertgeschätzt und die Chancen für eine intensivere Zusammenarbeit steigen. In einer sich ständig verändernden Welt sind es oft die einfachsten Schritte, die die größte Wirkung erzielen.