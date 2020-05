Präsident von Tansania zweifelt an Antikörpertests: Papaya und Ziege „positiv“ auf Corona getestet

Unerwartete Ergebnisse: Unter den mit Namen, Alter und Geschlecht beschrifteten Proben, die ohne das Wissen der Labormitarbeiter unter die regulären Patientenproben gemischt wurden, sollen unter anderem eine Papaya, Ziege und Kware, eine tansanische Vogelart, positiv auf das Virus getestet worden sein. Der Präsident von Tansania, John Magufuli, hinterfragt nun die Richtigkeit der bisherigen Testergebnisse.

Der Präsident von Tansania John Magufuli zweifelt an den importierten Anikörpertests, nachdem Labore verschiedene Früchte und eine Ziege positiv auf Sars-CoV-2 getestet haben.

Magufuli beauftrage nach eigenen Angaben Sicherheitskräfte die erhaltenen Testkits zu prüfen. Diese zogen daraufhin verschiedene Proben, wie den Saft einer Papaya und Jackfrucht, Proben einer Ziege oder Motoröl und beschrifteten die Proben mit Namen, Alter und Geschlecht. Sie wurden ohne das Wissen der Labormitarbeiter als normale Patientenproben abgegeben.

Dabei erhielten Papaya, Ziege und Kware, eine tansanische Vogelart, ein positives Testergebnis, für die Jackfrucht, war das Testergebnis „nicht eindeutig“. Als eindeutig negativ getestete Beispiele zählt Magufuli Motoröl und die Probe von einem Schaf auf.

„Irgendetwas passiert hier. Ich sagte bereits, wir sollten nicht annehmen, dass jede Hilfe gut für das Land ist“, sagte der Präsident in seiner Rede. Er geht davon aus, dass es auch falsche positive Ergebnisse bei Patientenproben gab. Aus welchem Land die Testkits stammen, erwähnte Magufuli bisher nicht.

Magufuli schließt andere Fehlerquellen aus

Präsident Magufuli, sagte, dass das Laborpersonal qualifiziert sei und die Proben richtig gezogen wurden. Beispielsweise hätte man die Probe der Früchte aus dem Inneren mit den dafür vorgesehenen Laborinstrumenten entnommen. Die Probe sei nicht außen, wo jemand die Frucht berühren und so das Virus übertragen hätte können, genommen worden. Dennoch seien viele Test-Ergebnisse positiv ausgefallen.

Bisher hat Tansania offiziell 480 Infizierte und 16 Todesfälle gemeldet (Stand: 08.05.). Nun hinterfragt Präsident Magufuli die Richtigkeit der Corona-Ergebnisse nicht nur in Tansania, sondern in ganz Afrika und weltweit. An die Bevölkerung appelliert er, keine Panik aufkommen zu lassen. Er sagt: „Lasst uns zusammenstehen, Gott an erste Stelle stellen, hart arbeiten und keine Angst voreinander haben, sondern uns gegenseitig unterstützen.“

Die Wissenschaftler der Universitäten in Tansania rief er auf, mehr Forschung zu dem Thema zu betreiben und die Antikörpertests genau zu prüfen.

Diskussion über Verlässlichkeit der Tests auch in Deutschland

Auch in Deutschland ist die Aussagekraft der Antikörpertests immer wieder ein Thema. Dabei diskutiert man vor allem, ob die vorhandenen Antikörpertests verlässlich genug sind, um eine Immunität gegen das Virus nachzuweisen.

„Ein positives Ergebnis heißt nur, dass Antikörper gefunden wurden. Ob diese durch eine SARS-CoV-2-Infektion entstanden sind oder durch ein anderes Coronavirus, dazu fehlen uns bisher noch die Ergebnisse weiterer Studien zur Spezifität der Tests“, sagte dazu Dr. Christian Scholz, Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Vorstandsmitglied der Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM) in Deutschland.

Auch Professor Christian Drosten, schätzt die Antikörpertests nicht immer als verlässlich ein. „Diese Labortests haben eine hohe Rate an falsch positiven Signalen, rein technisch“, sagte er beispielsweise in Bezug auf die durchgeführten Tests im Rahmen der Heinsberg-Studie.