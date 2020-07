Tagesaktuelle Fallzahlen: 454 Corona-Neuninfektionen in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Mittwoch mit 202.799 angegeben – ein Plus von 454 seit dem Vortag.

Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 203.717 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9095 Todesfälle und damit fünf mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9099 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug laut RKI etwa 188.600. (afp)