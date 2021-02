Wissenschaftler: Potenziell tödlicher Pilz auf COVID-19-Stationen könnte Auslöser einer nächsten Pandemie sein

Ein Patient in einem Krankenhaus in Wuhan versucht sich mit einer Decke warm zu halten. Foto: STR/AFP via Getty Images

Eine mysteriöse und tödliche Pilzinfektion namens Candida Auris ist in Florida die Ursache für Dutzende Krankenhausaufenthalte geworden.

Die nächste Pandemie könnte eine potenziell tödliche Pilzinfektion namens Candida auris sein, sagen Experten, die sie als nahezu „perfektes Pathogen“ beschreiben.

Der hefeartige Pilz kann tödlich sein, wenn er in den Blutkreislauf gelangt, so Experten der U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Dies könne etwa durch Katheter oder andere Schläuche im Gesundheitswesen und in Krankenhäusern geschehen.

Berichten zufolge ist die tödliche Infektion in den letzten Monaten die Ursache für Krankenhausaufenthalte in Florida gewesen und hat sich in COVID-19-Stationen ausgebreitet.

Candida auris kann sich im Gesundheitswesen durch Kontakt mit kontaminierten Oberflächen oder Geräten in der Umgebung oder von Mensch zu Mensch übertragen. Allerdings brauche es noch mehr Forschung, „um zu verstehen, wie es sich ausbreitet“, heißt es in dem Bericht der CDC.

Anfang des Monats führten die CDC und das Gesundheitsministerium von Florida eine gemeinsame Untersuchung durch, die sich auf die Infektionsprävention konzentrierte. Sie sagten, dass verbesserte Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen den Candida auris abtöteten.

„Ausbrüche wie der in diesem Bericht beschriebene unterstreichen die Wichtigkeit der Einhaltung empfohlener Infektionskontroll- und PSA-Praktiken und der fortlaufenden Überwachung auf neuartige Erreger wie Candida auris“, zitiert „WION“ die Schlussfolgerung des Berichts.

„Eines der Dinge, die Candida auris so furchterregend macht, ist die Tatsache, dass er lange Zeit auf unbelebten Oberflächen verweilen und allem widerstehen kann, was man ihm aussetzt“, sagte Johanna Rhodes, eine Epidemiologin am Londoner Imperial College, vor einigen Wochen dem „New Scientist“.

Dr. Tom Chiller, der die Anti-Pilz-Abteilung der CDC leitet, sagte, es sei unklar, woher der Pilz stamme.

„Es ist eine Kreatur aus der schwarzen Lagune. Es sprudelte hoch und jetzt ist es überall, sagte er laut der „New York Post“ am Wochenende.

Experten sagten, es sei an der Zeit, Behandlungsmethoden gegen Candida auris zu entwickeln und darin zu investieren.

„Wir müssen mehr in Forschung und Entwicklung investieren und unsere Abwehrkräfte vorbereiten – gegen alle Arten von infektiösen Erregern“, sagte Mahmoud Ghannoum, ein Spezialist für Pilzerkrankungen an der Case Western Reserve University in Ohio, wie die „Post“ berichtet.

Der Pilz ist jetzt in mehr als 30 Ländern dokumentiert worden, und mehr als 1.500 Fälle in den USA wurden der CDC bis zum 31. Oktober des letzten Jahres gemeldet, berichtet „WION“. (nmc)