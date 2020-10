Gletscher in den Alpen geben Jahrtausende alte Schätze frei

Mühsam müssen sich die Männer vor 9.500 Jahren die steilen Hänge des Gletschers hinaufgekämpft haben – bis sie wertvolles Bergkristall fanden, das sie zur Herstellung von Werkzeugen brauchten. Solche lange vergangenen Ereignisse können Archäologen aus Spuren von Jägern und Sammlern der Mittelsteinzeit ableiten. Die abgelegene Kristall-Fundstelle nahe des Brunifirm-Gletschers im ostschweizerischen Kanton Uri ist eine von vielen archäologischen Stätten, die das schmelzende Gletschereis in den vergangenen Jahrzehnten freigegeben hat.

Mit der Gletscherarchäologie entstand ein ganz neues Forschungsfeld. Die jährliche Gletscherschmelze und das natürliche Schmelzen von Gletschern gibt die Gelegenheit, Wissenslücken über das Leben vor tausenden von Jahren zu füllen.

„Wir machen überaus faszinierende Funde, die uns ein Fenster zu einem Teil der Archäologie öffnen, zu der wir normalerweise keinen Zugang haben“, sagt Marcel Cornelissen, der im vergangenen September die Expedition zum Brunifirm-Gletscher leitete.

Menschen gingen bei Bergkristall-Suche bis auf 3.000 Meter Höhe

Bis in die frühen 1990er Jahre glaubten Forscher, Menschen in prähistorischer Zeit hätten sich nicht ins Hochgebirge gewagt. Doch seither sind aus dem schmelzenden Gletschereis Funde wie beispielsweise der 5.300 Jahre alte Ötzi in Südtirol aufgetaucht. Heute geht die Forschung davon aus, dass damals auf Bergen und in den Tälern gejagt, Vieh geweidet oder nach Rohstoffen gesucht wurde.

„Wir wissen heute, dass die Menschen auf der Suche nach Kristallen und anderen Rohstoffen Berge bis 3.000 Meter Höhe bestiegen“, erklärt der Archäologe Christian auf der Maur.

Auch das Schnidejoch auf 2.756 Meter Höhe in den Berner Alpen erwies sich als wahre Fundgrube: 2003 wurde dort ein Köcher aus Birkenrinde aus dem Jahr 3.000 vor Christus gefunden, später auch Lederhosen und Schuhe sowie hunderte andere Objekte, die bis auf das Jahr 4.500 vor Christus zurückgehen.

6.000 Jahre altes Bast-Körbchen entdeckt

„Es ist spannend, weil wir auf Dinge stoßen, die wir normalerweise bei Ausgrabungen nicht finden“, sagt die Archäologin Regula Gubler. Denn organische Materialien wie Leder, Holz, Rinde und Textilien gehen meist durch Erosion verloren. Eingefroren im Eis sind sie intakt geblieben. Im September förderte Gublers Team ein Stück geknüpften Bast ans Tageslicht – wahrscheinlich ein 6.000 Jahre altes Körbchen.

Werden die organischen Materialien nicht schnell entdeckt, zerfallen sie und verschwinden. „Es ist ein sehr kurzes Zeitfenster. In 20 Jahren werden diese Funde und diese Eisflächen verschwunden sein“, warnt Gubler. Auch Cornelissen meint: „Der Rückzug der Gletscher und das Abschmelzen der Eisfelder ist schon weit fortgeschritten. Ich glaube nicht, dass wir einen weiteren Ötzi entdecken.“

Keltische Holzskulptur von Wanderern mit nach Hause genommen

Daher sind die Archäologen nun auf Wanderer und andere Alpinisten angewiesen. Manchmal brauche es viel Zeit und Glück, erzählt Archäologe Pierre-Yves Nicod. Als er vor zwei Jahren eine Ausstellung zur Gletscherarchäologie organisierte, erfuhr er von einer Holzskulptur, die zwei italienische Wanderer 1999 auf dem Arolla-Gletscher auf 3.100 Metern Höhe fanden, mitnahmen und in ihr Wohnzimmer hängten.

Die Untersuchungen ergaben, dass die rund ein Meter lange Skulptur in Menschengestalt mit dem flachen, finster dreinblickenden Gesicht über 2.000 Jahre alt ist. Laut Nicod handelt es sich „um ein keltisches Objekt aus der Eisenzeit“.

Nun fragt sich der Forscher, „wie viele dieser Objekte überall in den Alpen in den vergangenen 30 Jahren aufgesammelt wurden und nun in Wohnzimmern hängen“. Er hält es für dringend notwendig, die Bevölkerung zu sensibilisieren: „Es handelt sich um einen archäologischen Ernstfall.“ (afp)