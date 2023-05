13 Verletzte bei Unfall mit von Traktor gezogenem Planwagen

Zahlreiche Krankenwagen an der Unfallstelle. Foto: -/NWM-TV/dpa

Es sollte ein fröhlicher Familienausflug werden – und endete mit einem Unfall. Eine gerissene Schweißnaht ist möglicherweise die Ursache.

Bei einem Unfall mit einem von einem Traktor gezogenen Planwagen sind im niedersächsischen Emsland 13 Menschen verletzt worden. Drei Menschen erlitten bei dem Unfall am Sonntag bei Andervenne schwere Verletzungen, erklärte die Polizei am Montag. Neun Menschen wurden leicht verletzt.

Wie die Beamten in Lingen an der Ems weiter mitteilten, löste sich der Planwagen vermutlich aufgrund eines technischen Defekts von dem Traktor und rollte auf einem Schotterweg in einen Graben.

Grund für den Unfall war laut Polizei vermutlich eine gerissene Schweißnaht. Der Anhänger blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrgäste waren zwischen 18 und 82 Jahren alt. (afp)