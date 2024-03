Alarmanlage geht los – Autoknacker sperrt Komplizen in Bremen in Panik ein

Ein Autoknacker in Bremen hat seinen Komplizen in Panik im Fahrzeug eingesperrt, als die Alarmanlage losging. Die beiden Männer hätten am Freitagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums versucht, das Auto zu knacken, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Als er die Alarmanlage gehört habe, habe der 51-Jährige die Tür zugeschlagen, so dass der 27-Jährige im Wagen eingesperrt worden sei.

Der 51-Jährige sei dann geflohen. Ein Zeuge habe die Polizei verständigt, die den Eingesperrten gefunden und festgenommen habe. Einige Zeit später sei der flüchtige Komplize mit seinem eigenen Auto am Tatort aufgetaucht. Ihn fasste die Polizei den Angaben nach ebenfalls.

Bei der Durchsuchung seines Autos sei eine „bunte Mischung“ aus mutmaßlich gestohlener teurer Kleidung, für Diebstahl präparierten Taschen sowie Einbruchswerkzeug gefunden worden. Nun wird wegen versuchten Autodiebstahls und versuchten Ladendiebstahls ermittelt. (afp)