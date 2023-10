Berliner Clan-Boss vergleicht Netanjahu mit Hitler – Staatsschutz prüft Video

Der Gaza-Konflikt erhitzt auch hierzulande die Gemüter und führt manchmal zu ausufernden Diskussionen und Demonstrationen mit unterschiedlichen Ausrichtungen. In diesem Zusammenhang berichten gleich mehrere Medien von einem neuen Skandalthema, das mittlerweile auch den polizeilichen Staatsschutz des Landes Berlin auf den Plan gerufen hat. Der Auslöser: Clan-Boss Arafat Abou-Chaker.

Die Berliner Clan-Größe hat in einem Interview mit dem salafistischen Prediger Pierre Vogel den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu mit dem Führer des Deutschen Reichs, Adolf Hitler, verglichen.

Kritik an Ideologie auf TikTok

Das Video wurde auf der in China nicht zugänglichen chinesischen Plattform TikTok hochgeladen und vom Zentralrat der Juden in Deutschland in einem Ausschnitt auf X, ehemals Twitter, gepostet und kommentiert: „Hey @tiktok_de, wir müssen reden! Etliche Jugendliche werden tagtäglich auf eurer Plattform mit solchen Livestreams ideologisch vergiftet“, schreibt der Zentralrat der Juden. Die Aussage von Abou-Chaker, „Für mich ist Adolf Hitler besser als Netanjahu“, erfülle den Tatbestand der Volksverhetzung, „@polizeiberlin, bitte übernehmen Sie!“, so das Statement der jüdischen Dachorganisation.

Der Hitler-Netanjahu-Vergleich

Doch was genau hat der Berliner Clan-Chef gesagt, zumindest in dem auf X veröffentlichten Ausschnitt? Abou-Chaker sagte, dass er mit dem „zionistischen Regime“ (in Israel) nicht einverstanden sei. „Das ist vergleichbar mit Adolf Hitler“, so der Clan-Mann mit palästinensischen Wurzeln. Für ihn sei Hitler sogar besser als Netanjahu.

Die Begründung für seine Aussage liefert der Clan-Boss gleich mit: Hitler habe sie „wenigstens sofort umgebracht“, aber Netanjahu „lässt uns leiden und bringt uns um“. Abou-Chaker meint: „Der will ein ganzes Volk auslöschen.“

Clan-Boss: „Bin kein Hitler-Befürworter“

Irgendjemand habe ihm gesagt: „Uns fehlt wieder ein Adolf.“ Abou-Chaker meinte, dass er gefragt habe: „Wie bitte, denkst du, der war gut? Der war genauso schlimm wie Netanjahu.“ Der habe Menschen vergast und umgebracht. „Ich bin kein Befürworter Adolf Hitlers“, machte der Clan-Boss klar. Der sei ein Massenmörder und Diktator gewesen.

Hey @tiktok_de, wir müssen reden!

Etliche Jugendliche werden tagtäglich auf eurer Plattform mit solchen Livestreams ideologisch vergiftet. „Für mich ist Adolf Hitler besser als Netanjahu“ erfüllt den Tatbestand der Volksverhetzung. @polizeiberlin, bitte übernehmen Sie! pic.twitter.com/E2QCW7Qsc3 — Zentralrat der Juden in Deutschland (@ZentralratJuden) October 30, 2023

Die Berliner Polizei antwortete auf das Sharing des Zentralrats der Juden in Deutschland: „Selbstverständlich haben wir das Video zur Prüfung an unseren Staatsschutz weitergeleitet.“

Selbstverständlich haben wir das Video zur Prüfung an unseren #Staatsschutz weitergeleitet.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 30, 2023

„Ich liebe es …“

Arafat Abou-Chaker, hinlänglich auch aus dem juristischen Streit mit dem Rapper Bushido bekannt, war bereits am Tag des brutalen Massakers (7. Oktober) der palästinensischen Terrorgruppe Hamas in israelischen Siedlungen im Grenzgebiet entsprechend in den sozialen Medien aufgetreten. Auf Instagram postete der Clan-Boss nach Angaben der „Berliner Zeitung“ eine Karte der Angriffsziele der Hamas und schrieb dazu: „Ich liebe es sowas zu sehen.“