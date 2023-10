Deutsche Reaktionen: Auf der Sonnenallee in Berlin wird der Angriff gefeiert – Lufthansa streicht Flüge nach Tel Aviv

Alle Flüge nach Isaral sind derzeit gestrichen, erklärt die Lufthansa. Zudem werden die Sicherheitsvorkehrungen in Deutschland verstärkt.

Angesichts des Großangriffs der Hamas auf Israel streicht die Lufthansa ihre Flüge von und nach Tel Aviv. Nach einem letzten Flug von Tel Aviv nach Frankfurt am Main am Samstag wurden alle weiteren Flüge von und nach Israel für den Tag gestrichen, sagte ein Unternehmenssprecher.

„Wir beobachten permanent die aktuell sehr dynamische Sicherheitslage in Tel Aviv und stehen in engem Kontakt mit den Behörden“, betonte der Sprecher. Die Sicherheit der Fluggäste und Crewmitglieder habe für Lufthansa oberste Priorität.

Feier auf der Sonnenallee in Berlin

In Berlin kommt es zu ersten öffentlichen Reaktionen auf den Angriff der Hamas auf Israel. In Berlin-Neukölln verteilen Männer Süßigkeiten, um den jüngsten Terror zu feiern:

Auf der #Sonnenallee in Berlin-Neukölln verteilen Männer Süßigkeiten, um den jüngsten Terror in #Israel zu feiern. Sie sind offenbar Anhänger der PFLP-nahen Organisation #Samidoun. Zunächst sprechen sie mit einem Kamerateam der Welt, drängen es dann zum Löschen des Materials. pic.twitter.com/zT5YVNhPB3 — democ. (@democ_de) October 7, 2023

Polizei verstärkt ihren Einsatz

Deutschland verstärkt die Sicherheitsvorkehrungen: Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, sagte dem „Redaktionsnetzwerk“, der Schutz jüdischer Einrichtungen in Deutschland habe nun „oberste Priorität für Landes- und Bundesbehörden“. Weltweite Konflikte hätten zunehmend sofort unmittelbaren Einfluss auf Deutschland und die Sicherheitsbehörden.

„Auf unsere Polizistinnen und Polizisten ist Verlass und deshalb ist klar, dass wir alles tun, um die in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden zu schützen“, sagte Kopelke weiter. Er rechne mit Protest- und Solidaritätsaktionen in deutschen Städten. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft Berlin-Brandenburg hat bereits zu einer Solidaritätsdemonstration mit Israel am Sonntag vor dem Brandenburger Tor aufgerufen.

Alle Polizeibeschäftigten müssten besonders aufmerksam und sensibel im Dienst vorgehen, mahnte Kopelke: „Antisemitische Proteste haben in Deutschland keinen Platz. Antisemitische Versammlungen müssen von den Versammlungsbehörden verboten werden und die Polizei muss konsequent gegen antisemitische Symbole, Fahnen und Aktionen auf der Straße und im Netz vorgehen.“ (afp)