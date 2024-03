Blaulicht Im Kühlschrank

Ermittler finden in Kassel Drogen im Wert von über 200.000 Euro

In einem Kühlschrank in einer Wohnung in Kassel haben Ermittler verschiedene Drogen im Wert von über 200.000 Euro gefunden. Dutzende Kilogramm Marihuana und Haschisch wurden beschlagnahmt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.