Mindestens drei Tote bei Geisterfahrer-Unfall nahe Cloppenburg

Bei einem Unfall mit einem Geisterfahrer sind im niedersächsischen Emstek nahe Cloppenburg mindestens drei Menschen gestorben und vier weitere lebensgefährlich verletzt worden.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Cloppenburg-Vechta kam am Samstagabend gegen 18:30 Uhr ein von einem 40-jährigen Mann aus Bremen gesteuerter und vollbesetzter Pkw aus bisher ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße B72 auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem zweiten Pkw zusammen, in dem zwei Männer aus den Niederlanden saßen.

Bei dem Zusammenstoß wurden demnach der 40-jährige Bremer, sein 25-jähriger Beifahrer und der 49-jährige Niederländer am Steuer des anderen Autos getötet und die weiteren vier Insassen der Unfallfahrzeuge lebensgefährlich verletzt.

Vor dem Frontalzusammenstoß war der Geisterfahrer auf der Gegenfahrbahn demnach mit dem linken Heck eines weiteren Pkw kollidiert. Dessen Fahrer hatte nach Polizeiangaben noch ausweichen können. Er und seine Mitfahrerin seien schwer verletzt worden, zwei weitere Fahrzeuginsassen leicht.

Die verletzten Personen wurden laut Polizei mit Rettungshubschraubern und Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht, die B72 wurde an der Unfallstelle bis 01:00 Uhr in der Nacht auf Sonntag in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Einsatzkräfte hätten während der Rettungs- und Bergungsarbeiten mehrfach Gaffer von einem an der Unfallstelle vorbeiführenden Weg wegschicken müssen, erklärte die Polizei weiter. Einer der Gaffer habe einen Feuerwehrmann beleidigt, gegen ihn sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. (afp)