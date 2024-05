Schwerer Unfall mit Maiwagen bei Freiburg: Polizei veröffentlicht Einzelheiten

Nach dem schweren Unfall mit dem Anhänger eines sogenannten Maiwagens in Baden-Württemberg hat die Polizei in Freiburg am Donnerstag Einzelheiten zum Unfallgeschehen veröffentlicht.

Demnach fuhr das Gespann am Mittwochmittag langsam nach links in eine Straße in Kandern ein. Wegen des dortigen Quergefälles von neun Prozent nach rechts und der Beladung und Besetzung des Anhängers sei dieser umgekippt.

29 Menschen wurden verletzt, zehn davon schwer. Es bestand aber keine Lebensgefahr, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Fahrer, ein 22-Jähriger, sei nicht alkoholisiert gewesen. Der als Maiwagen genutzte Anhänger habe keine Zulassung gehabt. Es werde noch geprüft, ob er versichert gewesen sei.

Nach dem Unfall am Mittwoch waren in Kandern zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Auch mehrere Rettungshubschrauber eilten zu Hilfe, unter anderem auch aus der benachbarten Schweiz. (afp/red)