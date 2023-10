Tödliche Schläge auf Straße in Bremen: Polizei fasst Verdächtigen

Einen Tag nachdem ein 53-Jähriger auf offener Straße in Bremen niedergeschlagen und dadurch tödlich verletzt wurde, haben Ermittler einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 35-Jährige wurde am Sonntagabend gestellt, teilte die Polizei am Montag mit. Er ist dringend verdächtig, den 53-Jährigen im Stadtteil Gröpelingen so heftig niedergeschlagen zu haben, dass er an schweren Kopfverletzungen starb.

Gefasst wurde der Mann demnach, weil Zeugen am Sonntagabend über den Notruf einen Fußgänger auf der Autobahn 27 meldeten. Vorort trafen Beamte auf den 35-Jährigen, nach dem zu diesem Zeitpunkt schon wegen mutmaßlicher Beteiligung an der Auseinandersetzung gefahndet wurde.

Die Tat ereignete sich am Samstagabend. Aus bislang unklarer Ursache war es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Getöteten und einem Mann gekommen. Zeugen fanden den stark blutenden 53-Jährigen dort auf dem Boden liegend. Er starb trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen vor Ort. (afp/dl)