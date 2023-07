Vergewaltigungsvorwurf: Deutschen Urlaubern droht U-Haft auf Mallorca

am Ballermann

Gegen sechs deutsche Urlauber sind auf Mallorca schwere Vorwürfe erhoben worden. Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen Gruppenvergewaltigung. Es soll Videoaufnahmen davon geben.

Sechs Urlauber aus Deutschland, gegen die auf Mallorca wegen einer möglichen Gruppenvergewaltigung ermittelt wird, sind am Samstag in ein Gerichtsgebäude gebracht worden. Das bestätigte eine Fotografin der Deutschen Presse-Agentur vor Ort.

Die Männer zogen ihre Hemden über den Kopf, um nicht erkannt zu werden. Medienberichten zufolge sollten die sechs Männer einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die Verhängung von Untersuchungshaft entscheiden könnte. Mit Informationen über die Entscheidung des Richters wird erst im Laufe des Tages gerechnet.

Die Polizei wirft zumindest einigen von ihnen die Vergewaltigung einer 18 Jahre alten deutschen Touristin in einem Hotelzimmer am Ballermann vor. Die spanische Zeitung „Última Hora“ hatte am Vortag unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtet, die Polizei habe auf zumindest einem Handy der Festgenommenen ein Video der Vergewaltigung gefunden. (dpa)