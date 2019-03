Ludwigsburg: Hochzeitsgesellschaft blockiert A81 mit Luxus-Autos und filmt entstehenden Stau

Zum wiederholten Mal in den vergangenen Wochen hat das Verhalten einer Hochzeitsgesellschaft auf Straßen oder Autobahnen zu einem Polizeieinsatz geführt. Auf der Autobahn A81 Heilbronn-Stuttgart blockierten Samstagabend die mit Luxus-Autos fahrenden Hochzeitsgäste grundlos alle Fahrspuren in Richtung Engelbergtunnel, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Verkehr habe sich gestaut, die Insassen der Hochzeitsgesellschaft hätten sich dann aus ihren Autos gelehnt und den Stau gefilmt. Die Polizei habe die Gruppe auf der Rastanlage Sindelfinger Wald anhalten und einer Kontrolle unterziehen können. Die Ermittler suchen nun Zeugen des Vorfalls.

Kein Einzelfall

In der vergangenen Woche hatten bei Düsseldorf mehrere Autofahrer mit teuren Sportwagen den Verkehr auf der Autobahn 3 blockiert, vermutlich um Hochzeitsfotos zu schießen.

Im Südwesten war zuletzt Anfang Februar eine Aktion bekannt geworden, bei der eine Hochzeitsgesellschaft auf der Autobahn 8 bei Esslingen den Verkehr blockierte. Dabei handelt es sich offenbar um die Hochzeit eines libanesischen Clan-Mitglieds. Ein Video der „Welt“ zeiget die Hochzeitsgesellschaft.

(afp/nh)