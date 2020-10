Liebig 34: Antifa will 34 Millionen Euro Schaden erzeugen – Linke will wegen Corona Räumung aussetzen

Zerstörung, Sabotage und Gewalt - Die Berliner Hausbesetzer des sogenannten "anarcha-queerfeministischen Hausprojektes" in der Liebigstraße 34 rufen zu revolutionären Aktionen auf. Kurz nach der Wende hatten sie das damals leer stehende Haus unter ihre Kontrolle gebracht. Die Behörden duldeten dies 30 Jahre lang. Nun sagt Berlin: genug.

Am Freitag, 9. Oktober, 7 Uhr, soll die Räumung des linksradikalen sogenannten „anarcha-queer-feministischen Hausprojekts“ in der Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain laut einem Gerichtsbeschluss erfolgen. Angesichts des Gewaltpotenzials der Extremisten bereitet sich die Polizei mit 2.500 Beamten und Spezialeinheiten auf einen ihrer größten Einsätze der jüngeren Geschichte vor.

Antrag abgelehnt: Umstrittenes linkes Hausprojekt in Berlin-Friedrichshain darf geräumt werden

Ein umstrittenes linkes Hausprojekt im Berliner Stadtteil Friedrichshain darf am Freitag geräumt werden. Ein Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung wurde abgelehnt, wie ein Sprecher des Kammergerichts am Donnerstag erklärte. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz in der Liebigstraße vor.

Das Kammergericht begründete seine Entscheidung damit, dass die Interessen des Eigentümers prinzipiell schwerer wögen als die der Hausbewohner. Besondere Umstände, aufgrund derer die Interessen der Hausbewohner im Fall der Liebigstraße 34 überwiegen würden, seien „weder vorgetragen noch sonst ersichtlich“, erklärte das Gericht.

Donnerstag, 8. Oktober: Brennende Fahrzeuge und gelöste Radmuttern

Seit dem Donnerstagmorgen 5 Uhr gilt eine Sperrung des Gebietes rund um das von Linksextremisten besetzte Haus in der Liebigstraße 34 für Demonstrationen und Autos. Die Sperrung gilt bis Sonntag, 1 Uhr. Auch müssen alle geparkten Fahrzeuge entfernt werden: Autos, Motorräder, Fahrräder, alles.

Hintergrund sind im Internet kursierende Ankündigungen aus der linken Szene gewaltsamen Widerstand gegen die Räumung zu leisten.

Eine militante Gruppe hat 34 Millionen Euro für die Räumung der Liebig 34 veranschlagt. Wir greifen diese Aufforderung auf. Da dies die einzige Sprache ist, die verstanden wird, servieren wir die dazugehörige Quittung. (…) Lockdown fürs kapitalistische Patriarchat!“ (Antifa über Indymedia) Es wurde angekündigt: „Wir fahren die Stadt runter. Wir stoppen den Nahverkehr. Wir stiften Chaos in der Stadt. Wir behindern Arbeitsabläufe.“ Doch nicht nur „Arbeitsabläufe“ wurden behindert. Wie die „Berliner Zeitung“ aus einer internen E-Mailgruppe der Mitarbeiter des vor wenigen Tagen von einem Brandanschlag betroffenen Amtsgerichts Tempelhof-Kreuzberg berichtet: Liebe Gruppe, wie ich soeben von einer Gerichtsvollzieherin erfahren musste wurde Ihr Fahrzeug manipuliert (Radmuttern wurden gelöst).“ Die Polizei ermittelt nun zu einem vermuteten Zusammenhang mit der Räumung der linksextremen Hochburg am Freitag. Linkspartei will Räumung stoppen – wegen Corona Gewalt und Zerstörung auf dem Weg zur kommunistischen Revolution? … unser Fight ist erst zu Ende, wenn die Menschen ihre Freuden und ihre Leiden, ihre Arbeit und ihre Reichtümer teilen, wenn alles allen gehört.“ Doch wenn alles allen gehört, gehört niemandem etwas. Wie die sichtlich schockierte Redaktion der „Finanzmarktwelt“ im Sommer 2019 berichtete, definierte auch das öffentlich-rechtliche ZDF in ähnlicher Weise seinen Kinder-Zuschauern den Kommunismus. Inzwischen scheint der Artikel überarbeitet. Auch die Epoch Times berichtete über die Sache.

Entgegen der aktuellen Entwicklung zu Ungunsten der linken Extremistenszene will der Landesverband der Berliner Linkspartei die Räumung am Freitag verschieben und begründete dies Innensenator Geisel (SPD) gegenüber mit der hohen Ansteckungsgefahr und der nicht einhaltbaren Hygieneregeln bei dem geplanten Polizeieinsatz. Dabei bezog man sich in der Erklärung zur Räumung auch auf rasant steigende Corona-Infektionszahlen in Berlin.

Wir erwarten daher von Polizei und Innensenator angesichts der derzeitigen Pandemiesituation die Räumung auszusetzen.“ (Die Linke, Berlin)

Erklärung zur drohenden Räumung der #Liebig34: Die Einhaltung von grundlegenden Hygieneregeln wird kaum zu gewährleisten sein. Wir erwarten daher von Polizei und Innensenator angesichts der derzeitigen Pandemiesituation die Räumung auszusetzen. https://t.co/GmsOiYiLRf pic.twitter.com/nyxtkABWtk — DIE LINKE. Berlin (@dielinkeberlin) October 7, 2020

Desgleichen wandten sich die Linken gegen die Sicherheitsabsperrung der Polizei rund um das zu räumende Gebäude: „Wir erwarten vom Innensenator, dass er friedlichen Protest in Sicht- und Hörweite zur Liebig34 zulässt und das nachbarschaftliche Leben nicht tagelang außer Kraft setzt.“ Gewalt, Brandstiftungen und Sachbeschädigung fände man aber kontraproduktiv und nicht tolerierbar, hieß es.

Der Grünen-Kreisverband in Friedrichshain-Kreuzberg bezeichnete die geplante Räumung als „unverhältnismäßig“.

Bereits seit einigen Tagen kommt es zu Brandanschlägen und Sachbeschädigungen, die offenbar mit der Räumung von Liebig 34 zu tun haben. Als jüngste Ereignisse meldet die Polizei Berlin zwei brennende Kleintransporter einer Wohnbaugesellschaft in der Nacht auf Donnerstag: „Die Brandbekämpfer löschten die Brände, konnten ein Übergreifen auf zwei daneben geparkte Autos jedoch nicht verhindern“, so die Polizei. Ebenso wurden mehrere brennende Autos in verschiedenen Stadtbezirken gemeldet.

Derweil wurde im Internet zu Demonstrationen für Freitagabend in Berlin-Mitte aufgerufen, „für den Queerfeminismus und für eine andere Stadt!“.

Linke Szene rekrutiert Extremisten aus Dresden, Hamburg und dem Ausland

Entsprechend den Aufrufen innerhalb der Linken Szene im Internet werden am Donnerstagabend und Freitagmorgen tausende gewaltbereite Linksextremisten, zum Teil auch aus anderen Städten und dem Ausland erwartet.

Daher wird mit Autonomen aus Dresden, Hamburg, Leipzig und Kopenhagen, aber auch aus Frankreich und Griechenland gerechnet. Linksextremisten aus den genannten Gebieten gelten als besonders militant und gewaltbereit und taktisch erfahren im Straßenkampf.

Die Berliner Polizei gab daher bekannt, am Freitag mit rund 2.500 Polizisten aus mehreren Bundesländern, Spezialeinheiten und Wasserwerfern vor Ort zu sein.

Private und öffentliche Angriffsziele definiert

Im Internet kursieren Aufrufe von Linksextremisten, „dezentrale Aktionen“ gegen die „Infrastruktur“ von Polizei und Staat auszuüben – im Kampf gegen die Räumung des seit 30 Jahren illegal besetzten Hauses in der Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain: „Ein Räumungsversuch gegen uns wird mit viel Material und Cops verbunden sein, was erstmal herangekarrt werden muss. Diese Logistik gilt es zu stören und zu zerstören.“

Im Internet wurden „Aktionskarten“ veröffentlicht, auf denen Ziele für mögliche Attacken markiert wurden: Immobilienfirmen, SPD-Büros, Polizeiwachen, Gerichtsgebäude, öffentliche Verkehrseinrichtungen oder Baustellen.

Zudem wurden die Adressen mehrerer „Gerichtsvollzieher*innen“ angegeben und es wurde dazu aufgefordert, diesen einen Besuch abzustatten. Das Amtsgericht Berlin-Lichtenberg rief seine Bediensteten daher dazu auf, aktuell noch mehr auf sich zu achten: „Teilen Sie Übergriffe jeglicher Art unverzüglich der Polizei mit und informieren Sie uns“, zitiert die „Berliner Zeitung“.

Mittwoch, 7. Oktober: Hunderte Demonstranten vor Liebig 34

Am Mittwochabend versammelten sich Hunderte von Demonstranten vor dem durch Linksextremisten besetztem Haus „Liebig 34“ in Berlin-Friedrichshain, um gegen die für Freitag geplante Räumung des Objektes zu protestieren.

Laut Polizei sollen rund 500 bis 600 Personen durch das Gebiet rund um die Liebigstraße und die Rigaer Straße gezogen sein. Die Versammlung soll friedlich verlaufen sein. Ob es sich bei dem Aufmarsch um eine Art stille Machtdemonstration gehandelt hatte, bleibt unklar.

Das seit 30 Jahren besetzte Haus in der Liebigstraße ist eines der letzten Symbolprojekte der autonomen Szene in Berlin. Die jetzigen Besetzer wohnten zunächst über einen Verein, der einen zehnjährigen Gewerbemietvertrag für das Objekt geschlossen hatte. Bereits 2018 wurde der Vertrag gekündigt oder nicht verlängert, offenbar wegen Pachtverweigerung. Ein Gericht bestätigte mit einem Urteil dann die Übergabe des Hauses an den Eigentümer.

Nach Attacken: Polizei ruft zu erhöhter Wachsamkeit auf

Aufgrund des linksextremistischen Brandanschlags auf das Amtsgericht Tempelholf-Kreuzberg und der Beschädigung von Fahrzeugen eines Polizeireviers in Lichtenberg in der Nacht zum Mittwoch, 7. Oktober, ermittelt mittlerweile der Staatsschutz. Die Polizei wies ihre Mitarbeiter in einer internen Einsatzordnung darauf hin, dass fortan Gebäude der Berliner Polizei „unregelmäßig stündlich bestreift“, Fenster und Türen geschlossen gehalten werden, berichtet der „Tagesspiegel“.

Kurz nach 3 Uhr in der Nacht haben Unbekannte einem Dienstgebäude im A 34 an der Sewanstraße einen Besuch abgestattet, Fenster des Gebäudes beschädigt, Reifen von Dienstfahrzeugen zerstochen und Scheiben mit Steinen eingeworfen sowie private Motorräder der Kollegen umgeworfen pic.twitter.com/IqwriZBzGp — Benjamin Jendro (@Djeron7) October 7, 2020

Am Mittwoch wurden Bekennerschreiben zu den Anschlägen veröffentlicht, die sich auf die anstehende Räumung des linksextremistischen Hausprojekt „Liebig 34“ beziehen.

Die Polizeibeamten wurden angewiesen, dass sie bei ihren Dienstwagen „unbedingt vor Fahrtantritt auf Sachbeschädigungen oder Manipulationen achten“ sollen. Diese Vorsichtsmaßnahmen sollten auch auf die Privatfahrzeuge der Beamten angewandt werden.

Montag, 5. Oktober: Brandanschlag auf S-Bahn

Bereits am Montag bekannten sich Linksextremisten zu einem Anschlag auf die Berliner S-Bahn. Nach einem Kabelbrand ist seitdem die Berliner Ringbahn deshalb zwischen den S-Bahnhöfen Neukölln und Frankfurter Allee unterbrochen.

Gegen 5 Uhr bemerkte ein Passant den Brand und rief daraufhin die Polizei und die Feuerwehr. Brandbekämpfer löschten die Flammen.“ (Polizeibericht)

Der Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft (GdP) Benjamin Jendro äußerte gegenüber der „Berliner Morgenpost“, dass der Angriff in der Nacht von einer enormen Gewaltbereitschaft zeuge.

Fakt ist, die Szene hat zu gewalttätigen Aktionen aufgerufen und lässt keine Zweifel an der Bereitschaft zu schwersten Straftaten.“ (Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei Berlin)

Auch ein SPD-Büro in Neukölln wurde attackiert.

In allen drei Fällen sind Bekennerschreiben der linksextremistischen Szene veröffentlicht worden. Alle beziehen sich auf die Liebigstraße 34. Der Staatsschutz ermittelt.

