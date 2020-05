Rund 40 Jugendliche treffen sich in Nürnberg zu verabredeter Massenschlägerei

Rund 40 Jugendliche haben sich in Nürnberg zu einer Massenschlägerei verabredet und für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zehn von ihnen seien in Gewahrsam genommen worden, teilten die Beamten am späten Dienstag mit. Nach Angaben der Ermittler war die Gruppe von Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren am frühen Abend erstmals aufgefallen.

Demnach beobachteten Zeugen gegen 18.00 Uhr eine Schlägerei, bei der auch Eisenstangen benutzt worden sein sollen. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten mehrere Beteiligte. Gegen die übrigen Verdächtigen sprachen die Beamten nach der Einleitung mehrerer Ermittlungsverfahren Platzverweise aus.

Rund zwei Stunden später gerieten Teile der Gruppe an einem anderen Ort in Nürnberg erneut ins Visier der Polizei. Eine größere Schlägerei konnte jedoch verhindert werden. Bei der vorläufigen Festnahme der Gruppe schlug ein 16-Jähriger einen Beamten mit der Faust gegen den Kopf. Der Polizist wurde leicht verletzt.

Mehrere Jugendliche hatten während des Einsatzes versucht, bereits in Gewahrsam genommene Beteiligte zu befreien. Ersten Ermittlungen zufolge hatten sich die Jugendlichen zu der Schlägerei verabredet. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, der gefährlichen Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (afp)