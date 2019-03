Sturmschäden: Ein Toter durch einen umstürzenden Baum bei Ochtrup – Behinderung im Flugverkehr

Infolge starker Sturmböen ist auf einer Baustelle im südhessischen Lorsch ein Arbeiter schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Darmstadt mitteilte, wurde die frisch fertiggestellte Mauer im dritten Stock eines Rohbaus vom Wind umgerissen.

Der Bauarbeiter arbeitete zu diesem Zeitpunkt auf einem Gerüst, wurde von Mauerteilen getroffen und stürzte innerhalb des Gerüsts mehrere Meter tief. Der 48-jährige verletzte sich bei dem Unglück den Angaben zufolge schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Vor allem über den westlichen Mittelgebirgen kommt es derzeit auch zu Gewittern. Nach 15:30 wird die Wetterfront in Sachsen-Anhalt, dem Norden Thüringens, Hessen bis hin zum Saarland erwartet. Es ist kurzzeitig mit starkem Regen, Gaupel und auch Sturmböen zu rechnen.

Chaos am Airport Frankfurt – Ein Toter bei Ochtrup

Am Flughafen Frankfurt sorgte der Sturm für Behinderungen. Es landeten weniger Flieger, teilweise waren wegen des starken Windes gar keine Landungen möglich. Es gab mehrere Piloten, die die Landung abbrachen und neu durchstarteten. Der Sturm sorgte für einige Verspätungen. Die Zahl der Landungen pro Stunde wurde vorübergehend von 60 auf 44 Maschinen gesenkt.

Auch am Airport Berlin-Schönefeld gibt es Behinderungen, die S-Bahn Berlin beklagte Sturmschäden durch umgefallene Bäume.

Thüringen meldet viele umgestürzte Bäume, doch ganz große Schäden sind derzeit nicht polizeilich bekannt, wie ein Sprecher der Polizei meldete. Auf der A4 kippte ein Lkw durch den Wind um.

Die Brockenbahn stellte wegen Orkanböen den Betrieb ein.

In NRW stürzten ebenfalls Bäume um. In Bochum fiel ein Baum auf zwei fahrende Pkw, die Insassen kamen mit dem Schrecken davon. Anders ging es in Ochtrup im Münsterland aus. Dort fiel ein Baum auf einer Landstraße auf einen Pkw, der 37-jährige Fahrer kam dabei ums Leben. (afp/ks)