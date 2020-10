Touristen-Mord in Dresden: Immer noch keine Spur – Hotline, SOKO und ein geheimnisvolles Video

Die Opfer der Messerattacke in der Dresdner Altstadt stammen aus NRW und hielten sich als Touristen in der Landeshauptstadt auf. Die Polizei erhöht für die nächsten Tage ihre Präsenz in der Innenstadt und bittet um weitere Zeugenhinweise.

Noch immer konnte der Touristen-Mörder aus der Dresdner Altstadt nicht ermittelt werden. Nun stockt die Polizei Sachsen auf:

Um die Ermittlungen zum Tötungsdelikt weiter voranzutreiben, hat die Dresdner Polizei am Montag eine Sonderkommission eingerichtet.“ (Marko Laske, Polizeisprecher, PD Dresden)

Die SOKO „Schloßstraße“ werde unter der Leitung des Ersten Kriminalhauptkommissars Frank Haschke (54) geführt. Ihm stehen aktuell 28 Beamte für die Aufklärung des Falls zur Seite.

Die Polizei Sachsen bittet weiter um Hinweise aus der Bevölkerung und fragt:

Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Straftat gemacht?

Wer hat verdächtige Personen am Tatort gesehen?

HOTLINE 0351 / 483 22 33 oder Hinweisportal im Internet

Über das Hinweisportal können auch Video- und Bildhinweise zu der Straftat an die Polizei übermittelt werden.

Zudem wurde das Verbrechen in der MDR-Sendung „Kripo Live“ nachgestellt, der aktuelle Sachstand mitgeteilt und um Zeugenhinweise gebeten.

Möglicher Tatverdächtiger auf Video

Die „Bild“ berichtet von einem Ersthelfer am Tatort, Farid A., Teamleiter bei Vapiano, keine 100 Meter entfernt. Der 35-Jährige hörte die Hilfeschreie der Männer und rannte zum Tatort. Dort filmte er noch einen Mann in weißem T-Shirt mit seinem Handy, weil dieser sich auffällig verhielt und dann davonlief.

Ersthelfer Farid A. (35, Teamleiter bei Vapiano) hörte Hilfeschreie, eilte zum Tatort und filmte einen Mann im weißen T-Shirt, der sich auffällig in Tatortnähe verhielt und davonlief, wobei er sich immer wieder umschaute. „Stopp, warte!“, habe er ihm nachgerufen. Doch der Mann lief weiter davon, Richtung Postplatz.

Das Video wurde der Mordermittlung übergeben. Die „Bild“ veröffentlichte ein Foto. Ob es sich bei dem Mann tatsächlich um den Täter gehandelt hatte, ist jedoch unklar. Laut Polizeisprecher Marko Laske hofft, dass sich der Mann zur Befragung bei der Polizei meldet.

Tatwaffe Messer gefunden

Zunächst gingen die Meldungen der Medien von einer Schussattacke auf die beiden Männer aus, was von der Polizei jedoch nicht bestätigt wurde. Mittlerweile zeichnet sich ein anderes Tatgeschehen ab:

Im Rahmen der Tatortarbeit, die bis heute Morgen gegen 06.00 Uhr andauerte, haben Kriminalisten ein Messer sichergestellt. Es ist davon auszugehen, dass es im Zusammenhang mit der Straftat steht.“ (Polizei Sachsen)

Noch in der Nacht waren rund 20 Einsatzkräfte der Polizei und ein Diensthund vor Ort.

Die Opfer der Messer-Attacke Ecke Rosmaringasse/Schlossstraße in der Dresdner Altstadt vom Sonntagabend, 4. Oktober, sind zwei deutsche Touristen aus NRW. Ein 55-jähriger Mann aus Krefeld verstarb noch in der Notaufnahme eines Krankenhauses, während sein 53-jähriger Begleiter aus Köln aufgrund seiner Verletzungen stationär aufgenommen wurde.

Erhöhte Polizeipräsenz in der Innenstadt

Die Polizei Dresden kündigte für die nächsten Tage eine erhöhte Polizeipräsenz im Stadtgebiet an. Nach Angaben der „SZ“ konzentrieren sich die Einsatzkräfte besonders auf die Abendstunden und den Innenstadtbereich. Dazu seien auch Kräfte der Bereitschaftspolizei zur Unterstützung im Einsatz.

Die Fahndung läuft der Täter ist immer noch flüchtig und die Polizei bittet weiterhin, dass sich Zeugen melden mögen. Der genaue Tathergang sowie die Motivlage sind nach Polizeiangaben weiterhin unklar.



Todesopfer aus Krefeld

Laut Kölner „Express“, wohnte das Todesopfer (55) in Krefeld und starb noch in der Notaufnahme der Dresdner Uniklinik an seinen Stichverletzungen. Der 53-jährige Kölner, der mit dem 55-Jährigen zusammen in Dresden touristisch unterwegs war, befindet sich derzeit in stabilem Zustand im Krankenhaus und konnte inzwischen befragt werden. Polizeisprecher Laske hielt sich jedoch mit Details zurück, mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen. Mittlerweile hätten sich mehr als ein Dutzend Zeugen gemeldet, eine heiße Spur gebe es jedoch noch nicht, schreibt der „MDR“.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise darauf, dass die Opfer den Täter kannten.“ (Jürgen Schmidt, Oberstaatsanwalt)

Mit dem zuständigen Oberstaatsanwalt für den Fall hatte „Tag24“ gesprochen.

Erste Informationen dringen an die Öffentlichkeit

„Aktuell gehen die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden dem Verdacht eines Tötungsdeliktes nach“, berichtet Polizeisprecher Marko Laske aus der sächsischen Landeshauptstadt.

Ein Unbekannter hatte am Sonntagabend, 4. Oktober, gegen 21.30 Uhr, auf der Schlossstraße in Dresdens Altstadt auf offener Straße auf zwei Männer (55, 53) geschossen. Die Attacke geschah nahe dem Grünen Gewölbe und andere Touristenattraktionen. Der Täter konnte flüchten, während Polizei und Rettungskräfte alarmiert wurden, um sich um die beiden schwerverletzten Opfer zu kümmern.

Sie wurden umgehend in Dresdner Krankenhäuser gebracht. Der 55-Jährige verstarb wenig später.“ (Polizeibericht)

Ersten Ermittlungen zufolge wurden die beiden Männer von einem Unbekannten angegriffen. Die Hintergründe des Mordanschlags bleiben vorerst unklar.

Polizei und Staatsanwaltschaft Sachsen sind auf der Suche nach dem Täter und fragen:

Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt gemacht? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.“ (Polizei Sachsen, Zeugenaufruf)

Weitere Angaben machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht. Insbesondere zum Tathergang schweigen die Behörden. Auch zum möglichen Motiv des Täters oder zu den beiden Opfern kann derzeit nichts gesagt werden. Unklar ist auch, ob das zweite Opfer, der schwerverletzte 53-Jährige derzeit vernehmungsfähig ist. (sza/sm)