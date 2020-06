Mittelfranken: Wegen Kindesmissbrauchs festgenommener Jugendleiter tot in Zelle gefunden

Ein in der vergangenen Woche unter dem dringenden Tatverdacht des Kindesmissbrauchs festgenommener Jugendleiter eines fränkischen Wassersportvereins im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen hat sich mutmaßlich in der Untersuchungshaft das Leben genommen.

Der 56 Jahre alte Mann sei am Donnerstagmorgen tot in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Ansbach gefunden worden, teilte die dortige Staatsanwaltschaft mit. Es sei eine Obduktion angeordnet worden, die bisherigen Erkenntnisse deuteten auf Suizid hin.

Der Mann galt als dringend tatverdächtig, seit dem Jahr 1991 in seiner Funktion als Jugendleiter in einem Wassersportverein Kinder und Jugendliche missbraucht zu haben. Aufgrund der Ermittlungen seien mindestens 30 weitere Geschädigte festgestellt worden. Ein Opfer hatte den Mann angezeigt und dadurch die Ermittlungen ins Rollen gebracht, berichtet „Franken Fernsehen“.

