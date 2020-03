Chinas Propaganda nimmt Fahrt auf: Medizinisches Team nach Italien entsandt

Da die Covid-19-Infektionen in Ländern außerhalb Chinas in die Höhe geschossen sind, hat das chinesische Regime in letzter Zeit viel Propaganda betrieben. Mit dieser werden seine Eindämmungsmaßnahmen als Vorbild für andere [Nationen] dargestellt.

In diesen Kontext passt auch, dass die chinesischen Behörden am 11. März ein siebenköpfiges medizinisches Team nach Italien schickten, wo die Epidemie außerhalb Chinas am schlimmsten ist. Es ist das erste Team, das Peking nach Übersee entsandt hat, seit es sich selbst als Retter der Welt porträtiert.

Der Gruppe gehörten Ärzte und Experten von chinesischen Universitäten, dem Chinesischen Roten Kreuz und dem Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention an. Mehr als zehn chinesische Staatsmedien hoben sogleich die Kommentare von Maurizio Massari, dem ständigen Vertreter Italiens bei der Europäischen Union, über die Unterstützung Chinas hervor.

Seit Ende Februar hat das chinesische Regime damit begonnen, die Darstellung zu verbreiten, seine Reaktion auf die Epidemie hätte das Virus erfolgreich eingedämmt.

Chinesische Botschaft betreibt Propaganda

Der chinesische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Cui Tiankai, veröffentlichte am 28. Februar einen Meinungsartikel in USA Today, in dem er sagte: „Als verantwortungsbewusstes Land hat China auch eine Große Mauer („Great Wall“) der Krankheitsvorbeugung für die Welt errichtet“.

Die chinesische Botschaft in Frankreich lobte in einem Artikel vom 2. März auf ihrer Website das chinesische Regime für dessen Maßnahmen, um die „Schicksalsgemeinschaft der Menschheit“ vor dem Virus zu schützen. Der Ausdruck wird von Peking häufig verwendet, um seine geopolitischen Ambitionen zu fördern, wie beispielsweise bei Chinas Neuer Seidenstraße.

Der Artikel lobte auch den chinesischen Führer Xi Jinping dafür, dass er Informationen über Chinas Präventionsmaßnahmen mit den Staatschefs von über zehn Ländern geteilt hatte.

Obwohl die chinesischen Staatsmedien behaupten, dass die Epidemie in China unter Kontrolle sei, haben chinesische Bürger online um Hilfe gebeten – da die Situation in Wuhan, aber auch in chinesischen Großstädten wie Peking und Shanghai, immer noch ernst ist.

Wuhan: Notaufnahmen überfüllt

Im Vorfeld von Xis Besuch in Wuhan am 10. März ordneten die örtlichen Behörden die Schließung aller 14 Not-Krankenhäuser an, die zur Behandlung von Patienten mit leichten oder mäßigen Symptomen eingerichtet worden waren. Die Begründung war, dass die Einrichtungen mit weniger Patienten und leichten Symptomen nicht mehr benötigt werden.

Die Ehepartnerin eines Arztes aus Wuhan sagte NTD in einem Interview, dass einige Patienten, die aus den örtlichen Krankenhäusern entlassen worden waren, sich noch nicht wirklich erholt hätten und später das Virus auf ihre Nachbarn im Hanyang übertrugen.

Am 11. März stellte ein Bürger aus Wuhan ein Video online. In diesem sagte er, dass Krankenwagen zwar Patienten mit Herzinsuffizienz in das Wuhan Asian Heart Hospital geschickt haben. Sie konnten jedoch nicht im Krankenhaus behandelt werden, da alle 108 Betten der Notaufnahme belegt waren.

Das Wuhan Asian Heart Hospital wurde am 2. Februar von der Stadt zu einem der Krankenhäuser für die Behandlung von Coronavirus-Patienten ernannt. Laut der Gesundheitskommission der Provinz Hubei sollte es jedoch weiterhin Patienten mit Herzkrankheiten aufnehmen.

Internetnutzer sagten, das Krankenhaus habe vor kurzem seine Kriterien für die Diagnose des Coronavirus – einen Bluttest – geändert, was zu einem großen Zustrom an Patienten geführt habe.

„China rettet die Welt“

Da sich Chinas staatliche Medien auf Coronameldungen im Ausland konzentrieren, haben Beamte damit begonnen, Ausländern die Einreise zu verwehren. Am 11. März kündigte die Stadtregierung von Peking auf einer Pressekonferenz an, dass Reisende, die aus dem Ausland nach Peking einreisen, für 14 Tage unter Quarantäne gestellt werden müssen.

He Qinglian, eine prominente chinesische Autorin und Wirtschaftswissenschaftlerin, sagte am 1. März auf Twitter, dass die Propaganda-Bemühungen des chinesischen Regimes in vier Bereiche – und auch Phasen – eingeteilt werden können. Es gelte:

positive Geschichten aus der Krise hervorheben,

die Verschwörungstheorie zu fördern, dass das Virus aus den Vereinigten Staaten kommt,

eine Darstellung zu fördern, dass „China wieder gewonnen hat“,

und die Botschaft zu verbreiten, dass „China die Welt rettet“.

Zur Zeit des Twitterposts förderte Peking die Behauptung „China hat wieder gewonnen“.

Die chinesischen Behörden scheinen durch Medien und diplomatische Bemühungen die letzte Phase ihrer Propagandaoffensive eingeleitet zu haben. Im Namen der sogenannten „Schicksalsgemeinschaft“ behauptete die Regierung, dass China seine „erfolgreichen Erfahrungen“ nutzen würde, um der Welt zu helfen, die Ausbreitung des Virus zu kontrollieren und einzudämmen.

