„Die Gruppe der sieben (G-7)-Volkswirtschaften hat sich bereit erklärt, die ausufernde ‚Desinformations-Kampagne‘ Pekings, die von der Schuld der Verursachung der globalen Pandemie ablenken soll, zurückzudrängen“, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Donnerstag (26.3).

China arbeitet an Desinformation „sogar während wir sprechen“

Laut Pompeo diskutierten die G7-Länder die „absichtliche Desinformations-Kampagne“ des chinesischen Regimes während eines virtuellen Treffens am Mittwoch (25.3). Pompeo erläuterte einen Tag später in der Radiosendung „The Hugh Hewitt“ dazu:

Die G7-Länder sagten gestern einstimmig, dass sie verstehen, dass dies ein Risiko ist, dass dies ein Problem ist (…) für die EU, die Vereinigten Staaten und die Welt.“

Die Nationen seien mit den USA überein gekommen, diese „Desinformations-Kampagne zurückzudrängen“.

Japan und die EU-Länder der G7-Staaten (Frankreich, Deutschland und Italien) hätten verstanden, dass das chinesische Regime seine Desinformations-Kampagne über den Ausbruch, an der „die Chinesen aktiv beteiligt sind, sogar während wir sprechen“, umgestaltet.

Diese Kampagne umfasse, dass das chinesische Regime erstens versucht habe, die Schuld für den Ausbruch des Virus abzuschieben. Zweitens habe das Regime behauptet, China sei der Problemlöser. Und drittens habe Peking behauptet, dass China „nicht die Nation war, die ganz am Anfang die Gelegenheit und den Datensatz hatte, um den Verlauf des Virus stark einzudämmen – dies [aber] nicht geschafft hat“, sagte Pompeo.

China lügt: Virus kommt nicht von US-Armee

In den letzten Wochen haben chinesische hochrangige Beamte und Wissenschaftler behauptet, dass das Virus nicht aus China stammt. Auf Twitter verbreitete ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums die unbegründete Verschwörungstheorie, dass das Virus von Mitarbeitern der US-Armee nach China eingeschleppt wurde.

Unterdessen stellt sich Peking aktiv als weltweit führend bei der Eindämmung der Pandemie dar. Experten sagen, dies sei Teil einer Strategie. Denn Chinas Ziel sei es, sein autoritäres Regierungsmodell in anderen Ländern als Alternative zur Demokratie zu fördern.

Unterdessen forderte Pompeo Peking erneut auf, transparent zu machen, was es über das Virus weiß. „Wenn man Krisen wie diese hat, ist es am Anfang das Wichtigste, sicherzustellen, dass die Welt Zugang zu den Daten erhält, die sie braucht, um die Ausbreitung zu verhindern“. Und weiter:

Die chinesische Regierung hat nicht in einer Weise gehandelt, die mit (…) dieser globalen Nachfrage übereinstimmt.“

„Es ist wichtig, dass die Welt versteht, wie dies begann, denn wir brauchen Transparenz, um Leben zu retten“, fügte er hinzu.

China ließ Großteil der US-Ärzte bei der Bekämpfung des Virus nicht zu

Ende Dezember schlugen chinesische Ärzte Alarm wegen eines SARS-ähnlichen Ausbruchs. Doch die lokalen Behörden unterdrückten wichtige Informationen über den Ausbruch in Wuhan. Als die Sperrmaßnahmen am 23. Januar durchgeführt wurden, hatten bereits etwa 5 Millionen Einwohner Wuhans die Stadt verlassen. So konnte sich das Virus im ganzen Land und schließlich in der ganzen Welt verbreiten.

„Anstatt rechtzeitig gegen das Virus vorzugehen, ging man gegen den Informationsfluss vor. Sie warfen Journalisten raus. Sie bestraften diejenigen, die innerhalb ihres eigenen Landes darüber sprachen“, sagte Pompeo.

Die Vereinigten Staaten taten nach erstmaliger Kenntnis des Ausbruchs ihr „Bestes, um sicherzustellen, dass wir Transparenz und Informationen bekommen“, so Pompeo weiter. „Wir boten an, unsere medizinischen Experten zu schicken. Wir boten an, dafür zu sorgen, dass wir ihnen jede erforderliche Unterstützung zukommen lassen können.“

Ab Januar boten die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention wiederholt an, ein Team von Gesundheitsexperten zu entsenden. Dieses Team sollte China bei der Bekämpfung des Ausbruchs unterstützen. Ursprünglich empfahlen die US-Beamten 13 Experten, die nach China einreisen sollten, doch letztendlich wurden nur zwei zugelassen.

Das Original erschien in Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von bm) Originalartikel: Pompeo: G-7 Countries Agree to Push Back Against Beijing's Pandemic Disinformation Campaign

