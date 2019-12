Hongkonger Demokratiebewegung ermutigt Protestierende in China – KP-Beamte resignieren

Die sechs Millionen Einwohner Metropole Maoming ist seit dem 28. November Schauplatz teils blutiger Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Einwohnern.

In der 300 Kilometer westlich von Hongkong gelegenen Stadt spricht man dieselbe Sprache wie in Hongkong – Kantonesisch. Die Einwohner verwenden in ihren Protesten Slogans, wie die der Demokratiebewegung in Hongkong.

„Befreit Maoming! Revolution unserer Zeit!“ skandierten die Bewohner, deren Wut sich vor allem gegen die Behörden richtet. Die örtliche Führung hatte nämlich entschieden, statt eines versprochenen Naturparks ein Krematorium zu errichten. Bei den Zusammenstößen zwischen Polizei und Einwohnern wurden Hunderte Demonstranten festgenommen und Dutzende verletzt.

„Befreit Hongkong! Revolution unserer Zeit!“ – so lautet der ursprüngliche Slogan der Sonderverwaltungszone. Im Juni sind in Hongkong Massenproteste ausgebrochen, die sich zunächst gegen ein Auslieferungsgesetz für Verdächtige nach China richtete. Mittlerweile fordern die Demonstranten mehr Freiheiten und die ihnen versprochenen demokratischen Wahlen.

Drei Tage nachdem die Demonstranten in Maoming begannen sich gegen die Polizei mit Ziegelsteinen und Feuerwerkskörpern zu wehren, gab die Stadtverwaltung am 1. Dezember bekannt, vom Bau des Krematoriums abzusehen.

These news are leaked to Hong Kong every now and then, but people inside China will never know these protests happened because of censorship while people outside rarely notice due to the language barrier

Villagers from Maoming fight back with firecrackers/firework: pic.twitter.com/0MO0uURQbS — Antonio 😷 (@antoniont1) December 1, 2019

Li Muyang, Kommentator der chinesischsprachigen Epoch Times, bezeichnete das Ergebnis in Maoming als „das erste Kotau“, dass das KP-Regime seit seiner 70-jährigen Herrschaft in China dem Volk gegenüber gemacht hatte. Das sei auch der Effekt, den die Demokratiebewegung in Hongkong auf China hätte. Gleichzeitig meinte er, Peking habe Angst davor, dass sich solche Proteste wie in Maoming auf ganz China ausbreiten könnten. Deshalb hätte das Regime mit dem „Kotau“ das Aufbegehren des Volkes in Maoming schnell gestoppt. (rm)