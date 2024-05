Mindestens 24 Tote nach Einsturz einer Schnellstraße im Süden Chinas

Beim Einsturz eines Autobahnabschnitts im Süden Chinas sind staatlichen Medien zufolge mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. In der Nacht zu Mittwoch sei gegen 02.10 Uhr (Dienstag 20.10 Uhr MESZ) ein Straßenabschnitt nahe der Stadt Meizhou in der Provinz Guangdong weggebrochen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Dabei fielen demnach 20 Fahrzeuge in die durch den Einsturz entstandene Öffnung, insgesamt waren 54 Menschen betroffen. Zunächst war von 19 Toten berichtet worden. Die Angaben der streng kontrollierten chinesischen Staatsmedien konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Auf Bildern in sozialen Medien war eine Autobahn zu sehen, die an einem Hang entlangführte. Eine Fahrbahn war teilweise eingestürzt und weggerissen. Außerdem waren zerstörte Autos zu sehen, die offenbar von der Fahrbahn den Hang hinuntergestürzt waren. Auf einigen Aufnahmen waren auch Flammen zu sehen. Die Schnellstraße wurde in beide Richtungen gesperrt. In der Region gibt es seit Tagen teils heftige Regenfälle. (dpa/afp/dl)