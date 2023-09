Klimastudien: Darum verschleiern Wissenschaftler die ganze Wahrheit

Dr. Patrick T. Brown schaffte es in die Fachzeitschrift „Nature“. Nun enthüllte er, unter welchen Bedingungen wissenschaftliche Artikel in angesehenen Medien veröffentlicht werden. Es zeigt sich unter anderem: Ein „kluger“ Forscher sollte sich von praktischen Lösungen fernhalten.

Der Klimawissenschaftler Dr. Patrick T. Brown schaffte es kürzlich in die wissenschaftliche Fachzeitschrift „Nature“; Ende August erschien sein Artikel. Er handelt von momentanen Klimaentwicklungen. Jedoch hätte „Nature“ den Artikel nicht angenommen, wenn er darin die ganze Wahrheit erwähnt hätte, vermutet Brown. So sollte Wissenschaft eigentlich nicht funktionieren.

In seinem Artikel geht es darum, wie sich der Klimawandel auf das Verhalten von starken Waldbränden auswirkt. Dabei ging er primär auf den Klimawandel als Ursache für das Auftreten von Waldbränden ein, andere Ursachen ließ er außen vor.

Brown erklärte: „Obwohl der Klimawandel ein wichtiger Faktor ist, der die Waldbrände in vielen Teilen der Welt beeinflusst, ist er nicht annähernd der einzige Faktor, der unsere alleinige Aufmerksamkeit verdient.“ Darüber berichtete „The Free Press“.

Der Klimawissenschaftler beobachtet, dass sich ein Großteil der Medien und der Presse bei der Frage von Waldbränden auf den Klimawandel als Hauptursache versteift habe. Wissenschaftler müssten diese Fokussierung berücksichtigen, wenn sie wollen, dass ihr Artikel in solch angesehenen Zeitschriften erscheinen.

Der renommierte Forscher kritisierte, dass die Redakteure dieser Zeitschriften „Klimapapiere wollen, die bestimmte, vorab genehmigte Narrative (Erzählungen) unterstützen. Auch dann, wenn diese Narrative auf Kosten breiterer Erkenntnisse für die Gesellschaft gehen“, schilderte Brown. Durch ihre bisherigen Veröffentlichungen und Ablehnungen hätten sie dies mehr als deutlich gemacht. Brown brachte es folgendermaßen auf den Punkt:

Diese Vorgehensweise verzerre allerdings einen großen Teil der klimawissenschaftlichen Forschung. Letztendlich informiere sie die Öffentlichkeit falsch und erschwere vor allem die Erarbeitung praktischer Lösungen.

Voreingenommenheit der Redakteure habe einen großen Einfluss auf die kollektiven Folgehandlungen ganzer Fachgebiete, so Brown. „Sie wählen aus einem großen Pool von Beiträgen aus, was veröffentlicht wird.“ Damit bestimmten sie auch mit, wie Forschung im weiteren Sinne betrieben wird. „Kluge Forscher schneiden ihre Studien so zu, dass ihre Arbeit auch mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen wird. Ich weiß das, weil ich einer von ihnen bin.“

