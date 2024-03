Das Kritische Orchester® feiert 20. Jubiläum

Zur 20. Ausgabe des Kritischen Orchesters® kommen professionelle Orchestermusikerinnen und -musiker aus ganz Deutschland vom 14. bis 17. März an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin zusammen, um ehrenamtlich mit jungen internationalen Dirigiertalenten gemeinsam zu proben und ihnen Feedback zu geben.

In drei Runden arbeiten die insgesamt zwölf Dirigenten mit dem Orchester. Wer vor dem Orchester besteht, gewinnt mehr Probenzeit mit diesem ungewöhnlichen Ensemble in der nächsten Runde.

Die künstlerische Leitung hat Prof. Lothar Strauss, 1. Konzertmeister der Staatskapelle Berlin. Das Finale am 17. März 2024 von 11 bis 15 Uhr im Krönungskutschensaal im Neuen Marstall ist für Publikum geöffnet, der Eintritt ist frei.

Ehrenamtlich und voller Enthusiasmus

Organisation und Durchführung dieses speziellen Förderprogramms liegen seit 2016 in den Händen des Forums Dirigieren des Deutschen Musikrates in Kooperation mit der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin. In diesem Jahr haben sich 103 Dirigentinnen und Dirigenten um die Teilnahme per Video beworben.

Die Jury aus den Reihen des Kritischen Orchesters mit Prof. Lothar Strauss, Elsa Claveria, Raimund Eckertz (Streicher) sowie Juan Pechuan-Ramirez und Hannah Hockauf (Bläser) hat zwölf Dirigenten ausgewählt und eingeladen: Eduardo Browne, Simon Edelmann, Seonggeun Kim, Paul Taubitz, Fanye Yuan, Samuel Agustín Aguirre Guerra, Marco Crispo, Kinga Głowacka, Orr Guy, Maria Keller, Bernat Gerard Quetglas Torelló und Philipp Schneider.

Der Dirigent Prof. Christian Ehwald kehrt in der Jubiläumsausgabe als Mentor für die Kandidaten zurück zum Projekt und an die Hochschule, an der der Eisler-Alumnus von 2002 bis 2023 die Dirigierausbildung geleitet hatte. Bereits in den Anfängen des Kritischen Orchesters hat er das Förderprogramm intensiv begleitet und wird erneut als ehrenamtlicher Mentor die Dirigentinnen und Dirigenten in Klavierproben vorbereiten und mit ihnen die Orchesterproben im Anschluss analysieren.

Jubiläumsausgabe

Die Idee des Kritischen Orchesters® geht zurück auf Klaus Harnisch, ehemaliger Projektleiter des Forums Dirigieren als auch Absolvent der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin. 2002 rief er gemeinsam mit dem damaligen Rektor der Eisler, Prof. Christhard Gössling, das Kritische Orchester ins Leben.

Seit 2014 hat Prof. Lothar Strauß die künstlerische Leitung des Kritischen Orchesters® inne: „Es muss an der besonderen Arbeitsatmosphäre liegen, dass sich jedes Jahr aufs Neue Dirigenten und Dirigentinnen auf ehrliche und emphatische Meinungen direkt von den Musizierenden einlassen und dass diese wiederum jedes Jahr aufs Neue an drei Tagen ihre freie Zeit ehrenamtlich, aber vor allem neugierig zur Verfügung stellen.“

Prof. Andrea Tober, Rektorin der Hochschule, unterstützt weiterhin dieses große Orchesterprojekt: „Wir an der Eisler sind stolz darauf, dass wir das Kritische Orchester von Beginn an bei Organisation und Umsetzung in unserem Hause begleiten durften. Wenn wir auf die enorm vielen Beteiligten schauen, wird klar, wie umfangreich und mitunter organisatorisch herausfordernd dieses in großen Teilen ehrenamtliche Projekt ist.“

Finale mit zwei bis fünf Kandidaten, geöffnet für Publikum, freier Eintritt

Sonntag, 17.3.2024, 11.00 – 15.00 Uhr

Felix Mendelssohn Bartholdy: Sinfonie Nr. 3 a-moll op. 56 „Schottische“