Shen Yun im Opernhaus in Prag zieht viele Prominente aus der Kunstbranche an

Lída Engelová, eine renommierte tschechische Regisseurin, Schauspielerin und Drehbuchautorin, war von der Schönheit des Auftritts von Shen Yun fasziniert. „Die Aufführung war wunderschön, wunderschön.“

„Ich kenne mich in der Tanzkunst aus. Aber dieses Maß an Perfektion hat mich immer wieder aufs Neue überrascht. Ich bin sehr beeindruckt. Ich saß in der fünften Reihe und konnte die Augen der Künstler sehen. Es war wunderbar“, so Engelová.

Engelová ist ehemalige stellvertretende Direktorin des Nationaltheaters in Prag. Seit 1993 arbeitet sie als Regisseurin in verschiedenen Theatern, Fernseh- und Radiosendern und besitzt ihr eigenes Märchentheater. Außerdem trat sie in Nachrichtensendungen auf, spielte Rollen in Rundfunk, Fernsehen und Film und schrieb unter anderem Fachartikel.

Die tschechische Regisseur-Ikone glaubt, dass die Künstler ein reines Herz haben müssen, um so schöne Kunstwerke schaffen zu können. Die spirituellen Aspekte in der chinesischen Kultur haben ihr gut gefallen. „Alle verschiedenen Kulturen basieren auf dem Glauben, dass es irgendwo im Universum göttliche Wesen gibt, die lange vor uns Menschen da waren.“

Shen Yun tritt in diesem Jahr mit acht Ensembles in rund 200 Städten der Welt auf. Als professionelle Regisseurin finde sie das „unglaublich“. „Wie machen sie das, woher nehmen die Künstler ihre Energie?“

„Ich weiß nicht, wie sie essen, wie sie schlafen oder schlafen sie nicht? Das Wichtigste ist wahrscheinlich ihre innere Motivation. Wenn ich die Möglichkeit hätte, mit einem von ihnen zu sprechen, würde ich ihnen diese Frage stellen.“

Abschließend sagte sie über die Künstler: „Ich bewundere sie sehr und bete für sie.“

Filmregisseur von der patentierten Bühnenleinwand inspiriert

„Die künstlerische Gesamtinszenierung war fantastisch“, sagte Dan Svátek, ein renommierter tschechischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent, nach der Vorstellung von Shen Yun. „Die Kostüme waren wunderschön. Wir lieben die Show“.

Der bekannte Filmemacher war mit seiner Freundin Ilona Koutková bei der Aufführung. „Die Verbindung zwischen der animierten Bühnenleinwand und den Künstlern auf der Bühne war wirklich einzigartig“, sagte er. Das habe ihn für seine eigene Arbeit inspiriert.

Svátek war an der Produktion des amerikanischen Blockbusters „Mission Impossible“ beteiligt. Für seinen TV-Thriller „Occam’s Razor“ (2012) gewann er gleich mehrere Auszeichnungen.

Er war davon überrascht, dass viele wichtige spirituelle Inhalte während der Aufführung vermittelt wurden. „Der Glaube an das Göttliche wurde sehr gut dargestellt. Das war für mich eine neue Erfahrung“, sagte er.

Seine Freundin Ilona Koutková ist Modedesignerin. Sie fand die Kombination aus Tanz, Kostümen und Farben zu einem Gesamtkunstwerk „umwerfend“.

Renommierter Philosoph: „Wahrheit, Güte und Nachsicht, das ist unsere Welt“

Tomáš Pfeiffer, ein renommierter tschechischer Philosoph, sah sich die Aufführung mit seiner Frau Ludmila Doláková an.

„Es war außergewöhnlich und erhebend!“, sagte Doláková mit einem Lächeln im Gesicht. „Was mich am meisten interessiert, ist die Philosophie von Shen Yun. Ich hatte das Gefühl, an einem sehr schönen Ort zu sein, voller Wärme und Schönheit. Als wäre ich mit der Familie zusammen. Es war fantastisch.“

Ihr Mann stimmte nickend zu. „Wahrheit, Güte und Nachsicht, das ist unsere Welt. Wir kommen zwar aus Europa, aber das sind universelle Werte.“ Zum letzten Programmstück, in dem der Schöpfer die Welt rettet, sagte Pfeiffer: „So ist es wirklich. Es gibt immer zwei Pole, das Gute und das Böse in der Welt. Es hängt von uns allen ab, welche Seite gewinnt.“

Pfeiffer schwärmte auch von der über 1.000 Jahre alten Erhu. „Es ist erstaunlich, wie ausdrucksstark und kraftvoll ein scheinbar kleines Instrument sein kann.“ Das Instrument rufe „sehr starke“ Emotionen hervor, sein Klang würde den ganzen Körper durchdringen.

Am Ende richtete Pfeiffer abschließende Worte an Shen Yun: „Möge ihr Anliegen vielen Menschen helfen, aus dem Schmerz in ein Leben voller Glück zu gelangen. Aber das ist ein Prozess und eine Reise.“

Tomáš Pfeiffer ist nicht nur ein Philosoph, sondern auch Therapeut. In den 90er Jahren wurde er durch seine Fernsehsendungen bekannt. Er gründete Verlage, Konzerte, Kirchen, Hilfszentren und hält landesweit Vorträge.

Sänger findet Shen Yun „sehr, sehr schön“

Milan Drobný, ein bekannter tschechischer Sänger und Produzent, und seine Frau, Dana Polcaro-Drobná, lobten die hohe künstlerische Qualität des Programms und die Virtuosität der Künstler.

Der Gesang, Tanz und Orchester haben Drobný „sehr gut gefallen“, obwohl der Stil etwas anders war, als sie es aus dem westlichen Kulturkreis kennen. „Shen Yun ist sehr, sehr schön.“

Drobný, der viel durch Europa, die USA, Australien und Afrika gereist ist, gründete im Jahr 1998 seine eigene Kunstinstitution Drobný und startete seine eigene Radiosendung „Vintage“.

„Bitte zeigen Sie die Aufführung noch mehr Menschen. Es war wunderbar, bitte halten Sie das hohe Niveau.“

Theaterschauspieler: „Buddha ist in uns allen“

Přemysl Kubišta ist ein versierter Theaterschauspieler und -moderator, der mit einem Kollegen das Pluto Comedy Theatre gegründet hat. „Wow, es war erstaunlich!“ Solche Synchronität und Sprungkraft der Tanzkünstler „habe ich noch nie in meinem Leben gesehen!“, sagte er.

Kubišta war selbst schon einmal in Taiwan, wo er die chinesische Kultur kennen und schätzen gelernt hat.

Die Anfangsszene, in der der Schöpfer die Götter auf die Erde hinunterführt, hat ihn sehr berührt und an das erinnert, was er über die chinesische Kultur gelernt hat.

„Buddha ist in uns allen. Nur durch Läuterung und Erleuchtung kannst du ein Buddha werden – nicht nur du, sondern auch ich.“ Das größte Gefühl, das er aus dem letzten Programm mitgenommen habe, sei „Hoffnung“.

Kubišta fand die Musik von Shen Yun „einzigartig und wunderbar“ und die Konzeption und Choreografie der Tänze „überragend“.

„Die Musiker waren großartig.“ Er lobte auch die wundervolle Dirigentin. „Ich konnte sie verstehen, wenn sie dirigierte.“





Tourneeplan in Europa

Bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in zwölf Ländern in Europa mit über 200 Auftritten. Hier ein Überblick über die Termine in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Deutschland 8.–10. März Leipzig 17.–21. April Berlin 23.–24. April Duisburg 26.–28. April Füssen 30. April–2. Mai Bremen 6. Mai Leverkusen Österreich 9.–11. Mai Graz Schweiz 22.–24. März Basel 11.–14. April Lausanne

Weitere Informationen zu Aufführungszeiten und zum Ticketkauf finden Sie auf der offiziellen Website von Shen Yun, de.shenyun.com. Epoch Times ist Medienpartner von Shen Yun Performing Arts.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „神韵捷克6场全爆满 布拉格歌剧院名流赞佩“ (deutsche Bearbeitung nh)