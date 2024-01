Florenz feiert Shen Yun: „Ein Erbe aus der Geschichte, wichtiger als die Luft, die wir atmen“

Die weltbekannte Shen Yun Performing Arts-Kompanie hat ihre Welttournee Ende Dezember gestartet und tourt mit acht Gruppen. Der Europatournee-Auftakt war in Italien – dem Geburtsort der Oper. Bei ihrer ersten Vorstellung im Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in Florenz war Stefania Maggini, Direktorin der Dante Akademie Florenz, unter den Zuschauern. Sie zeigte sich besonders von der Gesangstechnik der Shen Yun-Sänger beeindruckt.

Maggini hob hervor, dass die Sopranistin von Shen Yun die Belcanto-Technik einsetzte: eine traditionelle Gesangsmethode, die vor allem in der Oper Anwendung findet. „Es war interessant, dass [es keine Peking-] Oper war“, sagte Maggini.

Gemäß den Informationen auf der Shen Yun-Website verband das antike chinesische Theater und die frühe europäische Oper mehr als nur die Bühne – beide nutzten eine ähnliche Gesangstechnik. Im chinesischen Theater wurde häufig eine natürliche Art des Singens angewandt, die im Grunde genommen mit der des Belcanto identisch war.

Die originalen Liedtexte von Shen Yun übermitteln dabei bewegende Botschaften, die zum Nachdenken über tiefgründige Lebensfragen anregen. Darüber hinaus bietet Shen Yun viele weitere einzigartige Elemente, die ihre Aufführungen besonders machen.

Das innovative, patentierte digitale Bühnenbild von Shen Yun eröffnet eine Welt ohne Grenzen und schafft es, die Tänzer auf eine faszinierende Reise an jeden Ort der Welt und darüber hinaus mitzunehmen. „Die Gestaltung des digitalen Hintergrunds war einfach herausragend“, äußerte Maggini.

Shen Yun, mit Sitz in New York, widmet sich einem besonderen Ziel: die Wiederbelebung der 5.000 Jahre alten chinesischen Tradition und Kultur. Dazu gehören auch der Buddhismus und Taoismus – die zwei prägenden Glaubensrichtungen Chinas, bevor der Kommunismus als totalitäres Regime die Macht übernahm.

Maggini brachte ihre Bewunderung zum Ausdruck, indem sie betonte, dass Shen Yuns Inszenierung eine geradezu transzendente Erfahrung darstellte, aufbauend auf diesen beiden tiefgründigen Glaubenssystemen. „Das ist ein Erbe aus der Geschichte, und es ist etwas, das wir brauchen“, ist sie sich sicher, „es ist sogar wichtiger als die Luft, die wir atmen.“

Die Tänzer von Shen Yun sind in der Kunst des klassischen chinesischen Tanzes ausgebildet, einer Tanzform, die sich klar vom Ballett abhebt. „[Shen Yun] ist der Beginn eines neuen, beeindruckenden Genres – die Tanzbewegungen [des klassischen chinesischen Tanzes] waren besonders interessant“, sagte Maggini.

Britischer Adeliger äußert hohe Anerkennung

Shen Yun gastiert mit einer weiteren Gruppe gleichzeitig in Großbritannien. Lord Hunt of King’s Heath, der an der Shen Yun-Aufführung an Silvester in Birmingham teilnahm, sagte: „Es war eine echte Ehre, hier zu sein, und ich bin wirklich erfreut, eine so wunderbare Produktion zu sehen, die auch eine sehr wichtige Botschaft hat.“

Lord Hunt sprach über seine früheren Bemühungen, die Verfolgung von Falun Gong-Praktizierenden in China und den Organraub zu stoppen.

„Als Parlamentarier, setze ich mich schon seit Langem dafür ein, das Bewusstsein der Weltöffentlichkeit für den erzwungenen Organraub in China zu schärfen, unter dem Falun Gong-Praktizierende besonders betroffen sind.“

Shen Yun mache auf die Unterdrückung guter Menschen in China aufmerksam, erklärte er. „Es wird deutlich, wie schwerwiegend die Folgen in China sind – und das trifft nicht nur Falun Gong-Praktizierende. Auch in Xinjiang [im Nordosten Chinas] sind viele Menschen betroffen.“

„Meine Anstrengungen waren vor allem darauf ausgerichtet, zu gewährleisten, dass weder britische Bürger noch britische Unternehmen in diese verwerfliche Praxis verwickelt werden können. Ich bin zudem der Überzeugung, dass [sich Veränderungen einstellen werden], indem wir das Gesetz in unserem Land ändern, ein Ziel, das wir bereits erreicht haben“, führte Lord Hunt aus.

„Dies setzt auch ein bedeutendes Zeichen für andere Länder und stärkt jene engagierten Aktivisten, die unermüdlich daran arbeiten, diese Praxis [des Organraubs] zu beenden und sie ins globale Rampenlicht zu rücken.“

Lord Hunt sagte, dass Shen Yun, da es auf der ganzen Welt tourt, einen tiefgreifenden Einfluss auf die Gesellschaft habe und:

„Ich denke, es zeigt vor allem wirklich die Qualität der chinesischen Kultur und wie diese praktiziert wurde.“

„Es macht uns allen bewusst, welche Vorteile wir in diesem Land haben, nämlich freie Meinungsäußerung zu genießen und eine Regierung wählen und abwählen zu können“, konstatierte er.

Shen Yun wirft ein Licht auf „die Notlage der Falun Gong-Praktizierenden in China und die allgemeinen Menschenrechtsverletzungen, die dort stattfinden. Insbesondere ist für mich die Botschaft über den erzwungenen Organraub wichtig. All diese Themen kommen in dieser wunderbaren Produktion eindrucksvoll zur Geltung“, sagte Lord Hunt.

Mit Auftritten in über 200 Städten auf fünf Kontinenten nimmt sich die Tourneesaison 2024 für die Künstler als die bisher größte aus.

Lord Hunt war voll des Lobes für die Aufführung von Shen Yun.

„Wir wurden Zeugen einer Produktion höchster Qualität. Ich kann sie einfach nicht genug loben. Sie war schlichtweg brillant. Es war daher ein wahres Privileg, dabei sein zu dürfen. Und ich bin zutiefst dankbar“.

Das sagen deutsche Zuschauer über Shen Yun

Tourneeplan in Europa

Nach dem Auftakt der Tournee in Florenz folgen über 200 Auftritte in zwölf Ländern in Europa bis Anfang Mai. Hier ein Überblick über die Termine in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Österreich 10.–11. Feb. Salzburg 9.–11. Mai Graz Deutschland 14.–18. Feb. Ludwigsburg 22.–25. Feb. Mülheim a. d. Ruhr 28. Feb.–2. März Frankfurt a. Main 8.–10. März Leipzig 17.–21. April Berlin 23.–24. April Duisburg 26.–28. April Füssen 30. April–2. Mai Bremen 6. Mai Leverkusen Schweiz 22.–24. März Basel 11.–14. April Lausanne

