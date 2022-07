Überholte Geschlechterrollen? Auch früher ging es in der Beziehung um das Wohlergehen des Anderen und die Stabilität der kleinsten gesellschaftlichen Einheit: der Familie. Das zeigt ein Verhaltenskodex von Ehemann und Ehefrau für die gehobene Gesellschaft aus dem Jahr 1881. Eine Reise in die Vergangenheit.

Der Mann sollte sich seiner Ehefrau gegenüber so verhalten, wie es sich für einen perfekten Gentleman gehört, der sie als die „beste Frau im ganzen Land“ betrachtet, der er vor allen anderen irdischen Wesen die größte Treue schuldet.

Das Zuhause ist das Reich der Frau, und dort regiert sie an der Spitze. Dieses Heim zu verschönern, das Leben ihres Mannes und der ihr anvertrauten Lieben glücklich zu machen, ist die ehrenvolle Aufgabe, die der Frau zukommt. Alles Lob gebührt ihr, die in diesem Reich so herrscht und regiert, dass die unter ihrem Dach Aufgewachsenen „sie selig nennen werden.“

Ein Platz zum Leben

Nach der Heirat ist eine der ersten Voraussetzungen für das Glück ein Zuhause. Dieses ist selten in einer Pension oder einem Hotel zu finden, und nicht immer unter dem elterlichen Dach von Mann oder Frau.

Am häufigsten findet man es in einem Haus oder sogar einer Hütte abseits der unmittelbaren Gesellschaft von Verwandten oder Freunden, Bekannten oder Fremden, hier können Mann und Frau in Wirklichkeit das neue Leben beginnen, von dem sie so lange geträumt haben. Von ihren eigenen Handlungen muss ihr künftiges Wohlergehen abhängen.

Familiäre Gesellschaft

Mann und Frau sollten, wenn sie ihr neues Eheleben beginnen, daran denken, dass sie Lebensgefährten sein sollen, dass die Zuneigung, die sie als Liebende besaßen und zum Ausdruck brachten, zu einer lebenslangen Hingabe zum Wohlergehen und Glück des anderen reifen muss, dass die engste Freundschaft aus ihrer frühen Liebe erwachsen muss und dass jeder für den anderen leben und arbeiten muss. Sie müssen sich bemühen, einander angenehme Gefährten zu sein, sodass jede Stunde, die sie miteinander verbringen, für beide Seiten angenehm ist.

Sie sollen sich bemühen, den gleichen Geschmack zu haben, damit das, was dem einen gefällt, auch dem anderen gefällt, und das, was dem einen zuwider ist, dem anderen nicht minder zuwider ist.

Jeder soll nachgeben, wo es richtig ist, und nur dort standhaft sein, wo es um die Pflicht geht. In festem Vertrauen zueinander sollen sie immer bleiben, damit jeder der Welt sagen kann: „Ich habe einen, auf dessen Charakter und Herz ich mich stützen kann wie auf einen Felsen.“

Umgang von Mann und Frau

Keiner von beiden soll den anderen jemals betrügen oder etwas tun, um das Vertrauen des anderen zu erschüttern, denn wenn das Herz einmal getäuscht wurde, kann es nie wieder ganz vertrauen. Fehler sollten nur durch sanfte und milde Kritik aufgezeigt werden, und dann mit liebevollen Worten und freundlichen Blicken. Seid nachsichtig mit den Schwächen des anderen und bemüht euch gleichzeitig, sie gegenseitig zu unterdrücken.

Um der gegenseitigen Vervollkommnung willen sollten Ehemann und Ehefrau einander in einem Geist der Freundlichkeit Korrekturen entgegennehmen und geben, und dadurch werden sie sich auf die Arbeit vorbereiten, die Gott den Eltern gibt, nämlich das Leben zum Nutzen hier und im Jenseits zu erziehen. Ihr Motto sollte lauten: „Treu bis in den Tod in allen Dingen“, und sie müssen sich in Nachsicht mit den Eigenheiten des anderen üben.

Beide sollen ihre Zunge streng hüten, damit keiner von ihnen etwas Unhöfliches, Verächtliches oder Strenges sagt, und ihr Temperament hüten, damit keiner von ihnen in Gegenwart des anderen jemals aufbrausend, mürrisch oder verdrießlich wird. Sie sollen nicht zu viel voneinander erwarten. Wenn einer von beiden einen Fehler begeht, muss der andere verzeihen und daran denken, dass niemand frei von Fehlern ist und dass wir alle ständig irren.

Wenn sie, nachdem sie in die harte Wirklichkeit des Lebens eingetreten sind, vielleicht feststellen, dass sie einen Fehler gemacht haben, dass sie nicht gut zueinander passen, dann müssen sie das Unvermeidliche akzeptieren und bis zum Ende durchhalten, „in guten wie in schlechten Zeiten“. Denn nur so können sie Trost dafür finden, dass sie zu spät herausgefunden haben, dass sie für eine lebenslange Gemeinschaft ungeeignet sind.

Ein Schriftsteller hat gesagt: „Keine noch so scharfe und traurig verdiente Lektion aus dem Leben kann die betäubten Sinne erhellen, die die Liebe durch ihre magische Anziehungskraft in den Schlaf versetzt hat – und Dinge, die für andere so klar wie die Sonne am Himmel sind, sind für diejenigen, die sich zuerst von der Liebe leiten lassen, bevor sie sich prüfen, dunkel wie die Nacht und unergründlich wie das Meer.“

Pflichten der Frau gegenüber ihrem Mann

Die Ehefrau sollte daran denken, dass es in erster Linie ihre Aufgabe ist, das Zuhause glücklich zu machen. Sie sollte nichts tun, was ihrem Mann Unbehagen bereitet, weder geistig noch körperlich, aber andererseits sollte sie sich nach Kräften bemühen, alles zu tun, was ihm am besten gefällt, und ihm immer wieder zeigen, dass ihre Liebe, die sie ihm auf dem Altar geschworen hat, unerschütterlich bleibt und dass keine Wechselfälle des Schicksals sie verändern oder schmälern können.

Sie sollte sich niemals Wutanfällen, Hysterie oder anderen schlechten Verhaltensweisen hingeben, die zwar anfangs leicht zu überwinden sind, aber bei Nachlässigkeit wachsen und stärker werden, wenn sie ihren Mann als ihren Geliebten und ihren liebsten und engsten Freund behalten will. Außerdem sollte sie zu Hause in Bezug auf ihre Kleidung und ihr persönliches Auftreten ebenso ordentlich und sauber sein wie in Gesellschaft, und ihr Benehmen gegenüber ihrem Mann sollte so freundlich und angenehm sein, wenn sie mit ihm allein ist wie in Gesellschaft.

Sie sollte bedenken, dass die gute Meinung ihres Mannes weit mehr wert ist als die gute Meinung von Hunderten Menschen in der Gesellschaft zu gewinnen, und dass sie, wenn sie die Liebe und das Vertrauen ihres Mannes besitzt, auch die Achtung und den Respekt all seiner Freunde erhalten wird.

Sie sollte sich davor hüten, kleine Missverständnisse oder unbedeutende Streitigkeiten zwischen ihr und ihrem Ehemann anderen anzuvertrauen, sollten sie auftreten. Denn je mehr über solche Missverständnisse gesprochen wird und je mehr Ratschläge sie von ihren Vertrauten erhält, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die harmonische Beziehung schnell wiederhergestellt wird.

Die Unterstützerin

Eine Ehefrau sollte in Geldangelegenheiten offen und ehrenhaft handeln, eine genaue Buchführung über ihre Ausgaben führen und sich sorgfältig vor Verschwendung hüten. Während ihr Mann fleißig arbeitet, sollte sie versuchen, ihn durch ihre eigene Genügsamkeit zu ermutigen, sparsam, unternehmungslustig und erfolgreich in seinem Geschäft zu sein, damit er mit den Jahren und der zunehmenden Belastung durch die familiären Sorgen besser in der Lage ist, alle Annehmlichkeiten und vielleicht auch einige Luxusgüter eines glücklichen Heims zu bieten.

Keine Lage ist hoffnungslos, wenn die Frau Standhaftigkeit, Entschlossenheit und Sparsamkeit besitzt, denn kein äußerer Reichtum kann Trägheit, Torheit und Verschwendung im Haushalt ausgleichen. Sie sollte die Veranlagung und den Geschmack ihres Mannes berücksichtigen und sich bemühen, ihn zu hohen und edlen Gedanken, erhabenen Zielen und weltlicher Behaglichkeit zu führen; sie sollte immer bereit sein, ihn zu Hause willkommen zu heißen, und in seiner Gesellschaft seine Gedanken von den Geschäften wegführen und ihn zur Freude an häuslichen Annehmlichkeiten und Glück führen.

Der Einfluss einer guten Ehefrau auf ihren Mann kann sehr groß sein, wenn sie ihn in der richtigen Richtung ausübt. Sie sollte sich vor allem bemühen, die Veranlagung ihres Mannes kennenzulernen, und wenn sie sich vielleicht mit einem Mann von schnellem und heftigem Temperament vereint findet, ist äußerste Diskretion sowie vollkommener Gleichmut ihrerseits erforderlich, denn sie sollte sich so perfekt beherrschen, dass sie seine aufgewühlten Gemüter beruhigen kann.

Die Pflichten des Ehemannes

Es darf nicht angenommen werden, dass es allein der Frau obliegt, das Eheleben und das Heim glücklich zu machen. Sie muss in ihren edlen Bemühungen von demjenigen unterstützt werden, der sie vom elterlichen Haus und von lieben Freunden weggeholt hat, um sie auf ihrer Lebensreise zu begleiten. Er hat sie in ein neues Heim gebracht, das mit den Annehmlichkeiten ausgestattet ist, die seine Mittel zulassen, und der ganze Strom ihres Lebens hat sich verändert.

Seine ständige Pflicht gegenüber seiner Frau ist es, immer freundlich und aufmerksam zu sein, sie so zu lieben, wie er sich selbst liebt, und sogar seinen eigenen persönlichen Komfort für ihr Glück zu opfern. Aus seiner Zuneigung zu ihr sollte eine Freundschaft und Kameradschaft erwachsen, wie man sie für keinen anderen Menschen besitzt. Seine Abende und freien Momente sollten ihr gewidmet sein und für das beiderseitige intellektuelle, moralische und soziale Wachstum genutzt werden.

Die geschäftlichen Belange und Pflichten sollten nicht die Aufmerksamkeit gegenüber der Ehefrau und der Familie beeinträchtigen, und der Ehemann sollte sie sorgfältig über den Stand seiner geschäftlichen Angelegenheiten auf dem Laufenden halten. Viele Ehefrauen sind in der Lage, ihrem Mann wichtige Ratschläge zu verschiedenen Einzelheiten seiner Geschäfte zu geben, und wenn sie den Stand seiner finanziellen Angelegenheiten kennt, kann sie ihre Ausgaben entsprechend steuern.

Es ist die Pflicht des Ehemannes, seine Frau bei all ihren Bemühungen um die Erziehung der Kinder zu unterstützen, ihr alle Angelegenheiten zu überlassen, die mit der Erziehung der Kinder zusammenhängen und ihr in dieser Hinsicht zu helfen, wenn sie es verlangt. In häuslichen Angelegenheiten hat die Frau das Sagen, und er sollte sich niemals in ihre Autorität und Leitung in diesem Bereich einmischen.

Es ist seine Pflicht und sollte ihm ein Vergnügen sein, sie in die Kirche, zu gesellschaftlichen Zusammenkünften, zu Vorträgen und solchen Unterhaltungsmöglichkeiten zu begleiten, die sie beide genießen und schätzen. In der Tat sollte er ohne die Begleitung seiner Frau an keiner gesellschaftlichen Veranstaltung teilnehmen und auch nicht ohne sie zu einer Abendunterhaltung gehen. Wenn der Ort für seine Frau nicht geeignet ist, ist er es auch nicht für ihn.

Vertrauen und Treue

Während er seiner Frau sein volles Vertrauen in ihre Treue schenken und ihr zu jeder Zeit und an jedem Ort bedingungslos vertrauen sollte, sollte er seinerseits treu und beständig zu ihr sein und ihr keinen Grund zur Beschwerde geben. Er soll unangenehme Eigentümlichkeiten und Fehler unbemerkt übergehen und sie zu gegebener Zeit, ohne sie zu beleidigen, daran erinnern, damit sie sie korrigiert.

Niemals sollte er versuchen, ihr unangenehme Gewohnheiten oder Eigenheiten auszutreiben, indem er sie lächerlich macht. Er sollte sie in all ihren Plänen zur Förderung des Wohlergehens ihres Haushalts oder in ihren lobenswerten Bemühungen, das Glück anderer zu fördern, ermutigen, indem er sich an solchen Werken der Wohltätigkeit und Nächstenliebe beteiligt, wie es ihr die häuslichen Pflichten erlauben.

Der Ehemann sollte sich seiner Frau gegenüber in der Tat so verhalten, wie es sich für einen vollkommenen Gentleman gehört, der sie als die „beste Frau im ganzen Land“ betrachtet, der er vor allen anderen irdischen Wesen die größte Treue schuldet.

Wenn er sich bemüht, so zu handeln, werden ihm sein gesunder Menschenverstand und sein Urteilsvermögen die vielen kleinen Höflichkeiten diktieren, die ihr zustehen und die jede gute Ehefrau zu schätzen weiß. Die Einhaltung der Höflichkeitsregeln ist nirgends so wünschenswert wie im häuslichen Kreis – zwischen Mann und Frau, Eltern und Kindern.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Gender Roles of Husband and Wife in the Home Based on 1880s Gentleman’s Etiquette Manual“ (deutsche Bearbeitung kr)

Dieser Artikel erschien zuerst in der Epoch Times Wochenzeitung, Ausgabe Nr. 52, vom 9. Juli 2022.