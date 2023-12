Kultur Kammermusik

Die Cello Suite Nr. 1 von Johann Sebastian Bach

Bachs Suiten für Cello werden oft als Meilensteine in der Celloliteratur angesehen. Sie gehören zu den bekanntesten und am häufigsten aufgeführten Werken für Violoncello – hier seine Cello Suite Nr. 1 in G. Aus der Reihe Epoch Times Musik, für Liebhaber.